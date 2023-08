Le bureau du shérif du comté de Kane organisera des cours de survie pour tireurs actifs cet automne – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Kane accueillera le cours Survivre à un tireur actif dans n’importe quel lieu de 16 h à 20 h les deux derniers samedis d’août, septembre et octobre, à partir du 19 août, au bureau du shérif.

Le capitaine Kevin Williams et le commandant Chris Peeler, qui ont tous deux récemment pris leur retraite après 30 ans chacun avec le bureau du shérif du comté de Kane, dirigeront le cours d’une journée sur la façon de survivre à une fusillade active.

Cette formation vise à fournir des compétences pratiques pour améliorer la sécurité au travail, à la maison et dans la communauté.

Les sujets de formation comprennent :

Réponse active du tireur.

État d’esprit de survie.

Conscience de la situation.

Soins des plaies.

Contre-attaque et barricader une pièce.

Le cours coûte 10 $ et comprend le déjeuner. Les billets sont disponibles à l’achat en ligne. Les participants de 16 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent ou de leur tuteur.

Peeler a commencé sa carrière au bureau du shérif du comté de Kane en 1993 après avoir servi dans l’armée américaine. Il a été affecté à des unités d’opérations spéciales, y compris une équipe antiterroriste à l’échelle de l’État et il a passé 22 ans dans l’équipe SWAT.

Williams a commencé sa carrière au département du shérif du comté de Kane dans la division correctionnelle en 1992. Au cours de sa carrière, il a servi dans l’unité des opérations spéciales et a supervisé diverses unités, notamment les opérations spéciales, la division des enquêtes et l’unité de police communautaire.

Peeler et Williams ont chacun plus d’une décennie d’expérience dans l’enseignement de la réponse active des tireurs, et ensemble, ils ont 60 ans d’expérience dans l’application de la loi.