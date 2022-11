Le bureau du shérif du comté de Bureau annonce une nouvelle application pour smartphone – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Bureau et le shérif Jim Reed ont annoncé la sortie de sa nouvelle application personnalisée pour smartphone.

L’application servira de moyen innovant pour le bureau du shérif de se connecter avec les résidents et les visiteurs du comté de Bureau en fournissant des informations rapidement et efficacement à toute personne disposant d’un smartphone.

L’application a été développée par TheSheriffApp.com, une division d’OCV, LLC spécialisée dans le développement d’applications mobiles pour les bureaux du shérif et les organisations de sécurité publique à travers le pays.

L’application offre un accès rapide aux éléments d’intérêt public et peut accéder à des fonctionnalités telles que l’accueil du shérif, soumettre un conseil, rejoindre notre équipe, les ventes judiciaires, la recherche de détenus, les délinquants sexuels, nous contacter, la carte des ressources et plus encore.

“Plus de 80% des personnes aux États-Unis possèdent et utilisent des smartphones comme principal moyen de communication”, a déclaré le vice-président de l’OCV, Kevin Cummings. « Les applications mobiles offrent aux agences un meilleur moyen d’alerter, d’informer et de préparer le public. Les applications permettent aux agences de sécurité publique d’atteindre et de servir leurs citoyens là où ils se trouvent ; leurs téléphones intelligents.

L’application Bureau County Sheriff’s Office est désormais disponible en téléchargement gratuit dans l’App Store et Google Play en recherchant “Bureau County Sheriff, IL”.