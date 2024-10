Le bureau du shérif du comté de Bay déploie du personnel dans les zones confrontées à la colère de l’ouragan Milton

PANAMA CITY — Le bureau du shérif du comté de Bay a commencé à déployer des ressources dans le comté de Pinellas en prévision de l’arrivée prévue de l’ouragan Milton à Tampa.

Une équipe de recherche et de sauvetage composée de cinq personnes est partie mardi matin avant l’aube pour se diriger vers un centre d’opérations d’urgence dans le comté de Pinellas. Ils ont pris trois bateaux en eau peu profonde et deux véhicules en eau vive pour participer aux efforts de sauvetage dès que la tempête est passée.

Le BCSO a annoncé son intention d’envoyer jeudi une équipe de déploiement de 20 personnes dans le comté voisin de Hillsborough, où se trouve Tampa. Cette équipe fournira tous les services demandés ou nécessaires dans la région, notamment la sécurité des points de distribution, le nettoyage des routes, le bâchage des maisons et le soulagement des forces de l’ordre locales afin qu’elles puissent commencer à se rétablir par la suite.

« C’est l’occasion de rendre hommage à l’aide généreuse que le comté de Bay a reçue il y a six ans de la part de nombreux shérifs de tout l’État après l’ouragan Michael », a déclaré le shérif du comté de Bay, Tommy Ford. « Je me souviens du regard de ceux qui en ont besoin lorsque l’aide arrive. Pouvoir apporter cet espoir aux autres est gratifiant et même un privilège. »

Une équipe opérationnelle avancée composée de quatre membres du BCSO partira également jeudi matin pour le comté de Hillsborough, où elle aidera à coordonner et à gérer les ressources d’application de la loi dans toute la région.

Ford est le président du groupe de travail de la Florida Sheriff’s Association, qui gère la réponse aux catastrophes entre les bureaux du shérif. Il part pour Tallahassee mercredi matin.

Ruth Corley, spécialiste des affaires publiques du BCSO, a souligné l’importance d’être autonome afin de ne pas taxer les ressources déjà rares dans les zones touchées. Elle a déclaré que le personnel intervenant dispose d’une tente, de lits de camp et de son propre camion de restauration afin de pouvoir avoir une empreinte minimale tout en fournissant des services à la communauté. Interrogé sur la sécurité du personnel présent à l’atterrissage, Corley a ajouté que l’équipe partie aujourd’hui séjournera dans un centre d’opérations d’urgence, construit pour résister aux conditions de tempête de catégorie 5.

Le BCSO ne se déploie pas automatiquement après une catastrophe. Les demandes d’assistance sont adressées par les agences des zones touchées au groupe de travail au niveau de l’État, qui coordonne ensuite les ressources disponibles pour l’application des lois. Bien que la BCSO n’ait pas été explicitement choisie pour intervenir en raison de son expérience dans la gestion des catastrophes, l’agence a accumulé pas mal d’argent depuis que l’ouragan Michael a touché terre cette semaine, il y a six ans.

Le BCSO est récemment revenu d’une mission d’assistance au comté de Suwannee après que l’ouragan Helene a touché terre il y a près de deux semaines.

Cet article a été initialement publié dans le News Herald : Les équipes du BCSO se sont rendues à Pinellas, dans les comtés de Hillsborough, avant Milton