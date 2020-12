Les députés ont réprimé les restaurants qui désobéissent aux couvre-feux et aux règles de restauration à l’intérieur. Ils sont devenus des incontournables aux points de contrôle des ponts et des tunnels pour surveiller les visiteurs des États à forte infection.

Quand est venu le temps de sévir contre Mac’s Public House, le bar de Staten Island qui a notoirement défié les restrictions de Covid-19, New York a envoyé des agents des forces de l’ordre du bureau du shérif, une force relativement petite qui compte sur 150 députés et reste inconnue. même à la plupart des New-Yorkais.

Dès le début, le service de police a mis en place des règlements de distanciation sociale et de verrouillage. Il s’occupe généralement de l’exécution criminelle tandis que le bureau du shérif exécute les ordonnances civiles et judiciaires.

Bien que les shérifs dans d’autres parties du pays soient des hauts fonctionnaires jouant un rôle majeur dans les décisions de sécurité publique, le bureau du shérif de New York a longtemps été éclipsé par le département de police de New York.

À New York, qu’il s’agisse du sex-club bondé du Queens, des fêtes qui font rage dans les entrepôts d’Halloween à Brooklyn et dans le Bronx, ou des boîtes de nuit avec service de bouteilles et DJ se produisant dans des espaces commerciaux vacants du centre-ville de Manhattan, c’est au bureau du shérif de les fermer. vers le bas.

Mais les adjoints du shérif ont assumé plus de ces fonctions alors que les plaintes montaient que les policiers faisaient de la discrimination contre les pauvres de couleur. Le NYPD appliquait des restrictions plus fréquemment dans les quartiers qui comptaient plus de ménages noirs et hispaniques et à faible revenu. La police a également dû pivoter pour lutter contre la hausse de la criminalité et patrouiller dans les manifestations de Black Lives Matter.