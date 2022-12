Le bureau du shérif de Kane affirme que le conducteur qui a fui l’arrêt de la circulation sur l’I-90 avait une arme automatique – Shaw Local

Un homme de Chicago âgé de 25 ans qui a été arrêté vendredi après avoir fui la police lors d’un contrôle routier dans le canton de Hampshire avait une arme automatique avec un chargeur de grande capacité, ont indiqué les autorités dans un communiqué de presse.

Un député du comté de Kane a arrêté Willie Turner, du bloc 300 de East 132nd Place, vers midi sur la route 20 et l’Interstate 90. Il conduisait une Dodge Charger bleue avec une plaque d’immatriculation de l’Indiana, et le député a trouvé une cause probable pour fouiller le véhicule, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué de presse vendredi soir.

Turner s’est battu avec des députés et s’est enfui. Il a ensuite été localisé au Road Ranger dans le Hampshire par le département de police du Hampshire, selon le communiqué de presse.

Turner s’est battu avec les officiers du Hampshire, qui l’ont maîtrisé avec un pistolet paralysant, indique le communiqué de presse.

Les officiers ont déclaré qu’il avait l’arme dissimulée sur sa cheville, selon le communiqué de presse.

Turner a été emmené à l’hôpital Sherman avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Turner fait face à 10 chefs d’accusation, dont possession d’une mitrailleuse en tant que criminel, conduite avec un permis révoqué, possession d’un véhicule volé et résistance à l’arrestation, indique le communiqué de presse.

https://www.dailyherald.com/news/20221230/sheriffs-office-says-driver-who-fled-was-carrying-automatic-weapon