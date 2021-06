Le bureau du procureur de Séoul perquisitionné pour des preuves de falsification des images de la catastrophe du ferry ‘Sewol’ de 2014

Le Bureau du procureur suprême (SPO) à Séoul a été perquisitionné lundi par des personnes travaillant pour le procureur spécial Lee Hyun-joo, qui a été nommé en avril pour diriger une mission d’enquête sur la catastrophe du ferry « Sewol ». Ils étaient intéressés par le serveur du système de gestion des preuves numériques du SPO, qui a été utilisé pour traiter les preuves recueillies lors de l’enquête initiale sur la tragédie de 2014, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

Le naufrage du MV ‘Sewol’ en avril 2014 a été l’une des catastrophes les plus meurtrières et les plus controversées de l’histoire maritime de la Corée du Sud. Il a coûté la vie à plus de 300 personnes, pour la plupart des lycéens et des enseignants, qui prenaient le ferry pour une excursion scolaire. Seulement 172 personnes ont survécu à l’incident, avec un effort de sauvetage lent et bâclé qui aurait contribué au nombre de morts.

Ce fut un coup dur pour la présidente de l’époque, Park Geun-hye. Elle a été durement critiquée pour avoir accordé la priorité à l’image publique de son administration plutôt qu’au sauvetage des victimes et à la correction des failles dans la surveillance de l’industrie du transport maritime qui ont conduit à la catastrophe. Il existe un soupçon persistant en Corée du Sud que le gouvernement est allé plus loin et a mené une dissimulation active pour éviter toute responsabilité.

En 2019, une commission parlementaire a annoncé que la marine sud-coréenne avait peut-être obtenu des images de vidéosurveillance du navire coulé plus tôt qu’elle ne l’avait annoncé au public. Les images, que l’armée a envoyées au SPO, ont peut-être été modifiées, a indiqué la commission. Il a allégué qu’environ une heure des images qui auraient dû être récupérées n’avait jamais été envoyée aux procureurs.

Le raid de lundi aurait été destiné à enquêter sur les images de la récupération par la marine de l’enregistreur de vidéosurveillance «Sewol». La commission soupçonnait que la scène avait été mise en scène pour dissimuler la fraude présumée des preuves.

L’avocat spécial a été nommé par le président Moon Jae-in, qui a été élu après la destitution et la destitution du président Park pour abus de pouvoir en 2017. La catastrophe de « Sewol » n’était pas directement liée à la destitution, mais elle a considérablement affecté la popularité de Park et attisé la colère du public face à d’autres scandales la concernant.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !