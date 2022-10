Le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry ajoute un nouvel avocat à la division civile – Shaw Local

Le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry a embauché le 11 octobre un ancien procureur adjoint du New Jersey pour sa division civile.

Fara Momen a travaillé comme procureur adjoint dans le New Jersey au cours des trois dernières années, où elle a été affectée aux unités des tribunaux pour mineurs, de sélection, d’appel, de violence domestique et de rétablissement, selon un communiqué de presse.

Elle a obtenu son diplôme en droit de la Rutgers Law School de Newark, New Jersey, en 2018 et une maîtrise en diplomatie et relations internationales ainsi qu’en communication stratégique de la Seton Hall University de South Orange, New Jersey. Auparavant, elle a obtenu un baccalauréat en sciences politiques avec une mineure en économie de l’Université d’État de San Diego.