Le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry ajoute un nouveau procureur spécial – Shaw Local

Le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry a ajouté Bill Bruce en tant que procureur spécial dans sa division criminelle, a annoncé le bureau.

Bruce a 22 ans d’expérience en tant que procureur adjoint de l’État au bureau du procureur de l’État du comté de Cook, selon un communiqué de presse.

Plus récemment, il a été affecté à l’unité des poursuites liées aux gangs et aux homicides complexes, où il a géré une charge de travail qui comprenait l’enquête et le contentieux des cas d’homicides complexes et liés aux gangs.

Avant cela, il a travaillé dans la division des procès pour crime, participant à des centaines de requêtes pour crime, de procès devant banc et de procès devant jury pour crime, selon le communiqué.

Bruce a obtenu son diplôme en droit de la John Marshall Law School et un baccalauréat ès arts en économie de la Northern Illinois University.