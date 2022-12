Le bureau du procureur de l’État du comté de Kendall et la SEC accusent un conseiller financier d’avoir volé 1,2 million de dollars à une victime âgée – Shaw Local

YORKVILLE – Un conseiller financier d’Aurora fait face à des accusations de crime fédéral et local en lien avec le vol de plus de 1,2 million de dollars à un client âgé sur une période de huit ans.

Dans un communiqué, la police de Yorkville a identifié le suspect comme étant Bradley A. Goodbred, 54 ans, du bloc 1000 de Stockton Court.

La police a déclaré que le bureau du procureur de l’État du comté de Kendall avait inculpé Goodbred de 12 chefs d’accusation d’exploitation financière d’une personne âgée et de 11 chefs d’accusation de vol.

Dans une déclaration séparée, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également accusé Goodbred devant un tribunal fédéral de violations des Securities Acts de 1933 et 1934 et de l’Investment Act de 1940.

La police a arrêté Goodbred sur un mandat du comté de Kendall à 10 h 46 le 30 novembre. Il a été transporté à la prison du comté de Kendall à Yorkville où sa caution a été fixée à 250 000 $, selon le bureau du shérif.

L’arrestation de Goodbred est le résultat d’une enquête de la police de Yorkville et de la SEC qui a commencé l’année dernière.

Selon la plainte de la SEC, Goodbred travaillait comme représentant enregistré et conseiller en investissement au bureau de Roselle d’un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC.

La plainte de la SEC allègue qu’entre 2012 et 2020 au moins, Goodbred a sollicité l’un de ses clients, aujourd’hui âgé de 97 ans, pour lui envoyer de l’argent afin de faire de prétendus investissements dans des fiducies de placement immobilier (REIT) en son nom et de transférer l’argent. à l’une de ses entreprises.

La plainte allègue en outre que pour financer certains des prétendus investissements, la cliente, avec les conseils et l’approbation de Goodbred, a vendu des titres dans son compte et a transféré le produit à Goodbred.

Selon la plainte, Goodbred n’a pas utilisé l’argent du client pour effectuer des investissements dans des FPI ou tout autre investissement au nom du client. Au lieu de cela, il a utilisé l’argent du client pour ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles non liées à de prétendus investissements.

La plainte allègue que Goodbred a détourné un total de 1 295 000 $ et a remboursé au client un total de 454 141 $.

Dans leur déclaration, la police de Yorkville a déclaré qu’elle souhaitait remercier la SEC pour son aide dans l’enquête et le département de police d’Aurora pour son aide dans l’arrestation de Goodbred.

Steven Klawans et Scott Hlavacek du bureau régional de Chicago de la SEC ont supervisé l’enquête de l’agence.