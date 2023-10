Le bureau du Premier ministre israélien publie des photos explicites montrant des bébés du Hamas « assassinés et brûlés »

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié jeudi des photos selon lesquelles des terroristes du Hamas ont « assassiné et brûlé » des bébés à Kfar Aza, dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza.

Les images prétendent montrer les corps de deux nourrissons qui ont été brûlés vifs, la troisième semblant montrer un nourrisson décapité dans une combinaison éclaboussée de sang.

Les photos semblent avoir été prises dans un établissement médical.

« Voici quelques-unes des photos que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a montrées au secrétaire d’État américain Antony Blinken », lit-on dans un message du bureau de Netanyahu sur X. « Avertissement : ce sont des photos horribles de bébés assassinés et brûlés par les monstres du Hamas. Le Hamas est inhumain … Le Hamas, c’est l’EI. »

Les Forces de défense israéliennes (FDI) sont arrivées sur une scène horrible après que des terroristes du Hamas ont infiltré Kfar Aza et d’autres communautés du sud d’Israël samedi. Les soldats ont trouvé environ 200 morts, dont 40 bébés morts, dont certains auraient été décapités, ont rapporté les médias israéliens locaux.

« Ce n’est pas une guerre, ce n’est pas un champ de bataille. Vous voyez les bébés, la mère, le père, dans leurs chambres, dans leurs salles de protection, et comment les terroristes les ont tués », a déclaré le général de division de Tsahal Itai Veruv, décrivant la situation. scène, a rapporté i24News.

Jeudi, plus de 1 200 personnes auraient été tuées en Israël à cause du conflit qui a éclaté samedi.

L’armée israélienne a accusé jeudi le Hamas d’avoir apporté des drapeaux de l’État islamique en Israël lors de ses attaques contre ses citoyens.

Tsahal a publié une image sur X montrant prétendument un drapeau de l’Etat islamique et d’autres armes qui ont été confisquées au Hamas depuis le début de son attaque contre Israël.

« Le Hamas a apporté des drapeaux de l’EI pour massacrer des enfants, des femmes et des hommes israéliens », a écrit l’armée israélienne. « Le Hamas est une organisation terroriste génocidaire. Le Hamas est pire que l’Etat islamique. »

L’endroit où la photo a été prise n’était pas immédiatement clair.

« Le Hamas est l’Etat islamique », a également déclaré Netanyahu jeudi aux côtés de Blinken. « Et tout comme l’EI a été écrasé, le Hamas sera également écrasé et le Hamas devrait être traité exactement de la même manière que l’EI a été traité. Ils devraient être exclus de la communauté des nations. Aucun dirigeant ne devrait les rencontrer. Aucun pays ne devrait les abriter. Et ceux qui le font devraient être sanctionnés. »

Chris Pandolfo et Danielle Wallace de Fox News ont contribué à ce rapport.