Le bureau du greffier du comté de McHenry conseille au public de se méfier des escroqueries – Shaw Local

Le greffier et enregistreur du comté de McHenry, Joe Tirio, avertit les gens d’être vigilants contre les escroqueries après qu’un de ses employés a reçu une tentative d’escroquerie à la garantie de la maison par la poste.

Après avoir appelé le numéro sur la lettre avertissant que la garantie de la maison de l’employé était sur le point d’expirer, l’opérateur lui a dit qu’ils travaillaient pour le comté de McHenry – puis a rapidement raccroché lorsqu’il a été informé de l’identité de Tirio.

« Bien que de nombreuses tentatives d’escroquerie soient évidentes – des menaces farfelues d’amendes et d’emprisonnement aux lettres et e-mails remplis de fautes d’orthographe et de grammaire risibles – il y en a d’autres qui ne sont pas aussi faciles à détecter », a déclaré Tirio. « Les résidents du comté, en particulier les personnes âgées qui sont plus souvent ciblées, doivent être sur leurs gardes contre les efforts visant à voler leur argent ou leurs informations privées. »

Chaque type d’escroquerie, des appels téléphoniques aux fausses lettres et aux faux sites Web similaires, a des drapeaux rouges qui peuvent être facilement détectés. Le Better Business Bureau tient à jour un guide informatif et facile à comprendre sur diverses escroqueries à www.bbb.org/all/spot-a-scam, qui offre également aux visiteurs la possibilité de s’inscrire pour recevoir des alertes d’escroquerie hebdomadaires. Les gens peuvent aussi visiter www.bbb.org/scamtracker pour rechercher et signaler les éléments qu’ils soupçonnent d’être des escroqueries potentielles.

Le County Clerk and Recorder’s Office propose un service gratuit appelé Property Fraud Alert Program, qui offre une notification personnelle par e-mail, SMS ou appel téléphonique si un document est enregistré à son nom. Vous pouvez vous inscrire en visitant propertyfraudalert.com ou en appelant le 800-728-3858.