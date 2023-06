Le bureau du greffier du comté de Kane accueille le personnel électoral de Minneapolis – Shaw Local

GENÈVE – Le greffier du comté de Kane, John Cunningham, a récemment accueilli le personnel du bureau des services électoraux et électoraux de Minneapolis pour une visite et une démonstration de l’équipement d’automatisation du vote par courrier dans son bureau de Genève, selon un communiqué de presse.

Cunningham a expliqué comment le processus automatisé a permis d’économiser du temps et de l’argent lors des récentes élections.

Katie Smith, greffière adjointe de la ville de Minneapolis-directrice des élections et des services aux électeurs et gestionnaire du courrier Jon Martin a visité le bureau de Genève, selon le communiqué.

« Nous avons été très impressionnés par la rapidité du système et l’efficacité des opérations électorales », a déclaré Smith dans le communiqué.

« Être capable de gérer toutes les parties du processus de vote – de l’impression des bulletins de vote à leur préparation pour les envoyer par la poste, en passant par leur tri et leur comptage – en interne – est merveilleux », a déclaré Smith dans le communiqué. « Ce que fait le comté de Kane est un modèle pour nous, et nous sommes impatients d’intégrer une partie de ce que nous avons appris aujourd’hui dans ce que nous faisons dans notre bureau. »

Avant les élections de novembre 2020, Cunningham a acheté une trieuse automatique pour traiter les bulletins de vote par correspondance entrants et une inséreuse pour assembler les bulletins de vote par correspondance et les enveloppes sortants.

Le trieur horodate le bulletin de vote lorsqu’il arrive au bureau, scanne la signature de l’électeur afin qu’un panel bipartite de juges électoraux puisse la comparer à la signature dans la base de données d’inscription des électeurs. Ensuite, il trie les enveloppes non signées ou vides des bonnes et prépare les enveloppes à ouvrir par les juges électoraux, selon le communiqué.

L’inséreuse automatise le processus manuel précédent d’assemblage du bulletin de vote par correspondance, des affidavits, des instructions et de l’enveloppe de retour dans une enveloppe plus grande.

Cunningham a estimé que son bureau a économisé plus de 675 000 $ en frais de personnel et d’affranchissement lors de l’assemblage et du traitement des plus de 84 000 bulletins de vote par correspondance lors des élections de novembre 2020 et a réalisé des économies supplémentaires lors des élections suivantes.

Les mises à niveau automatisées de l’équipement de vote par correspondance ont également accru la sécurité des bulletins de vote, permis une plus grande transparence et des rapports plus précis et en temps opportun sur les résultats du vote par correspondance – et la responsabilité, selon le communiqué.

Bien que le comté de Kane compte un peu plus d’électeurs inscrits que la ville de Minneapolis, les deux juridictions sont de taille similaire.

Minneapolis rejoint un groupe d’autres autorités électorales de l’Illinois telles que les comtés de Lake et Winnebago, ainsi que d’autres États, dont l’Indiana et l’Ohio, pour visiter le bureau du greffier du comté de Kane et partager les meilleures pratiques, selon le communiqué.

Cunningham est un ancien président de la National Association of County Recorders and Clerks.

« J’ai travaillé avec des responsables électoraux de tout le pays et construit un réseau pour discuter des meilleures pratiques, évaluer le matériel électoral et développer de nouvelles façons innovantes de fournir des services », a déclaré Cunningham dans le communiqué.

« En tant que greffier du comté de Kane, je continue de travailler en étroite collaboration avec d’autres responsables électoraux pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et développer des moyens de travailler ensemble pour trouver des moyens créatifs de servir le public plus efficacement et d’économiser l’argent des contribuables », a déclaré Cunningham dans le communiqué.

Plus d’informations sont disponibles en ligne sur www.kanevotes.orgTwitter @KaneCoILClerk et Facebook www.facebook.com/kanecountyclerk.