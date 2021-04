Une aide de haut niveau du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, est critiquée pour avoir défié les avertissements de voyage de Covid-19 de son patron et se rendre dans la Floride, moins stricte, pour des vacances.

Tricia L. Foster, nommée par Whitmer en tant que chef des opérations, a fait son voyage en Floride quelques jours seulement après que le gouverneur eut mis en garde contre de faire exactement cela.

Whitmer a averti cette semaine qu’elle était préoccupée par le fait que les résidents du Michigan effectuent des voyages de vacances de printemps en Floride, qui a beaucoup moins de restrictions en matière de pandémie, et retournent dans l’État. Son principal assistant n’a apparemment pas écouté alors qu’elle publiait des photos de Siesta Key sur son compte Facebook, avec des captures d’écran obtenues à l’origine par Breitbart News. Les photos ont depuis été retirées.

Les images montrent Foster, qui a été chargée de gérer la stratégie de déploiement du vaccin Covid-19 du Michigan, sur une plage et en réponse à un commentaire de quelqu’un disant qu’il pensait l’avoir vue marcher sur une plage au soleil, elle a répondu: « probable. »

Lorsqu’on lui a demandé où était son fils, Foster a également révélé qu’il était positif à Covid et à la maison.

«Il manque son [senior] voyage aux Bahamas afin que les filles planifiées planifient 24 heures avant le vol, » elle a écrit.

Foster est le dernier d’une longue série de fonctionnaires qui ont été critiqués comme hypocrites pour avoir ignoré les directives sanitaires qu’ils émettent.

« Les avertissements » sont pour toi … pas pour nous « , » La militante républicaine du Michigan Tori Sachs tweeté en réponse au rapport sur Foster.

«Suivez nos ordres, mais nous ne le ferons pas. C’est le personnel de @ GovWhitmer. Mais rappelez-vous, cela a été rapporté par Breitbart, donc même si les photos sont réelles et proviennent vraiment de sa page Facebook, cela ne compte pas ». écrivain Carmine Sabia ajoutée.

Bobby Leddy, l’attaché de presse de Whitmer, a reconnu que les photos provenaient en fait de la page Facebook de Foster, mais a critiqué le rapport Breitbart comme un «Attaque partisane depuis un site Web nationaliste de poubelles blanches», ajoutant que Foster est «Entièrement vacciné.» Il a noté que Foster était en conformité avec les directives les plus récentes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui stipulent que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager dans le pays à faible risque pour elles-mêmes et pour les autres. «Les personnes entièrement vaccinées avec un vaccin autorisé par la FDA peuvent voyager en toute sécurité aux États-Unis», à condition de porter un masque, « Restez à 1,80 mètre des autres et évitez la foule » et suivez les règles d’hygiène, a déclaré le CDC dans une mise à jour du 2 avril.





Leddy n’a pas révélé si la fille et les amies de Foster, également photographiées sur la plage, avaient également été vaccinées.

