Le bureau du coroner publie les noms d’une troisième personne tuée dans un accident de bus I-81 en Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les autorités ont publié le nom de la troisième personne tuée dans un accident de bus sur une autoroute de Pennsylvanie près de la capitale du Commonwealth.

Le bureau du coroner du comté de Dauphin a déclaré vendredi que Kadiatou Barry, 21 ans, de Cincinnati, est décédée dans l’accident survenu peu avant minuit dimanche au nord de Harrisburg sur l’Interstate 81, mais n’a pas révélé la cause de son décès. Le bureau avait précédemment annoncé qu’Alioune Diop, 39 ans, du Bronx, New York, et Serigne Ndiaye, 26 ans, dont la résidence est inconnue, sont décédés de multiples blessures traumatiques.

La police d’État a déclaré que le bus, transportant jusqu’à 50 personnes et se dirigeant de New York vers l’Ohio, se déplaçait vers le sud sur la I-81 sous de fortes pluies. Il se trouvait dans la voie de droite dans un virage à droite lorsqu’il a quitté la route, a heurté un talus, a tourné sur le côté droit et a heurté un véhicule utilitaire sport qui s’était arrêté dans la circulation sur la voie de droite, a indiqué la police.

Les personnes tuées dans le bus exploité par la Super Lucky Tour Company de Boston ont été déclarées mortes sur les lieux, tandis que d’autres passagers ont subi des blessures allant de mineures à graves. Les occupants du SUV ont été transportés à l’hôpital avec des blessures modérées.

Peter Chan, le directeur de la compagnie de bus, a déclaré lundi lors d’un entretien téléphonique qu’il était « très désolé d’apprendre l’accident » mais qu’il n’avait pas d’autres informations car il n’avait pas pu parler au chauffeur, qui a été hospitalisé après l’accident. .

The Associated Press