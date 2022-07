Le bureau du coroner du comté de Will demande l’aide de la communauté pour une affaire froide – Shaw Local

Le bureau du coroner du comté de Will travaille sur une affaire froide des années 1990 et a besoin de votre aide.

L’affaire froide provient de fragments squelettiques d’une femme retrouvés en mai 1997 dans un “tas d’ordures” de l’ancien bâtiment de la Rust Craft Greeting Card Company à Joliet, selon un communiqué de presse du bureau du coroner.

Le bureau du coroner s’est associé à Othram, un laboratoire privé qui utilise des tests ADN médico-légaux avancés, dans le but d’identifier enfin la femme ou un parent proche.

Gene Sullivan et Joe Piper, policiers à la retraite et détectives des affaires froides pour le bureau du coroner, espèrent que quelqu’un de la communauté a des informations et dira: “Hé, un membre de ma famille a disparu à cette époque”, a déclaré Sullivan.

“Je crois en la justice”, a déclaré Sullivan.

Résoudre des affaires froides n’est pas une question de vengeance, a déclaré Sullivan. Il s’agit de ne pas permettre à quelqu’un qui a assassiné de « courir partout ».

“C’est pourquoi nous avons des lois”, a déclaré Sullivan.

Othram peut analyser “l’ADN humain à partir de traces de matériel dégradé ou contaminé”, selon son site internetun exemple de l’évolution de la technologie, a déclaré Sullivan.

“C’était vers 2016 lorsque nous avons tenté cela via une autre entreprise, ce même processus, et il n’a pas été en mesure d’améliorer notre ADN au point qu’il était utilisable pour FamilyTree”, a déclaré Sullivan, faisant référence à ADN de l’arbre généalogique. “La technologie depuis 2016 a augmenté de façon fantastique.”

Pourtant, il faut du temps pour poursuivre une affaire froide, a déclaré Sullivan. Les détectives doivent rechercher des rapports de police, vérifier et revérifier des pistes, obtenir des informations dans des bases de données nationales, poursuivre la technologie de reconnaissance faciale (si possible) et obtenir des dossiers dentaires.

Une analyse des os pourrait même déterminer d’où « vient l’eau potable » de la victime et relier la victime à une certaine zone géographique, a déclaré Sullivan.

Sullivan a déclaré que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, de cas froids existent à travers les États-Unis. Les tests ADN pourraient aider à résoudre bon nombre d’entre eux, quel que soit l’âge de ces cas.

“Peut-être qu’ils n’ont aucune conséquence pour certaines personnes, mais ils le sont pour les familles”, a déclaré Sullivan. «Il s’agit pour les familles de pouvoir avoir une certaine fermeture, si vous voulez, même s’il s’agit d’une fermeture différente. Notre expérience dans ces cas est que 90 % du temps, ils sont très heureux de savoir qu’ils peuvent passer à autre chose maintenant.

Piper a accepté.

“Ce sont les frères de quelqu’un, la mère de quelqu’un”, a déclaré Piper. “Et la famille se demande toujours ce qui est arrivé à leur tante ou leur oncle.”

Laurie H. Summers, coroner du comté de Will, a déclaré que le bureau du coroner avait récemment résolu trois affaires froides. L’une était Brenda Sue Black de l’Ohio, qui a disparu en 1980 et dont les os ont été retrouvés à New Lenox l’année suivante.

Un deuxième était l’identification d’ossements sur Brandon Road et un troisième était un cas de 2018, a déclaré Summers.

“Nous voulons que le public sache que s’il a une personne disparue dans sa famille, il doit faire suivre son ADN dans différents systèmes”, a déclaré Sullivan.

Piper a déclaré que même si votre ADN n’aide pas à résoudre le cas de votre proche, cela pourrait aider un cas dans un autre comté ou état.

Summers a déclaré que les familles avec une personne disparue doivent contacter la police et faire prélever leur ADN.

“Il n’y a aucune garantie”, a déclaré Summers. “Mais à cause de la technologie, le taux de réussite continuera probablement d’augmenter.”

Si vous avez des informations qui pourraient aider l’enquête, appelez le bureau du coroner du comté de Will au 815-727-8455 et le numéro de dossier de référence UN 97-01, le numéro d’agence du bureau du shérif du comté de Will 97-112-104 ou l’ID NamUs #UP5206.

Le bureau du coroner du comté de Will a contribué au financement pour soutenir les tests ADN avancés. Des fonds supplémentaires sont collectés via un crowdfund DNASolves.

Pour faire un don, visitez dnasolves.com/articles/will_county_jane_doe_1997/.

Ce que l’on sait jusqu’à présent, selon le bureau du coroner du comté de Will :

· L’ancien bâtiment de la Rust Craft Greeting Card Company à Joliet a été démoli en 1992, à la suite d’un incendie de deux jours.

· Le bâtiment de trois étages, qui abritait autrefois la célèbre Gerlach-Barclow Calendar Company, occupait un bloc carré complet du côté est de Joliet et avait un sous-sol complet.

· Les vestiges ont été excavés et déplacés vers un emplacement à Rockdale en 1995.

· Les ossements ont été découverts en 1997 parmi les « briques, pierres et autres matériaux de construction ».

· Les pathologistes ont déterminé que les restes provenaient de l’emplacement d’origine et avaient depuis été dérangés deux fois.

· Les pathologistes ont déterminé que la victime était une femme, âgée de 15 à 24 ans et mesurant 5 à 10 pieds.

· Les pathologistes pensent également qu’elle est décédée en 1986, avant l’incendie et la démolition du bâtiment.

· Le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la cause du décès sont inconnus.

· Le Smithsonian Conservation Institute a effectué une analyse des isotopes stables sur les restes et a déterminé que la victime venait de la région des Rocheuses du Nord des États-Unis ou du Canada, des Dakotas à l’État de Washington.

· Le dossier a été enregistré dans le Système national des personnes disparues et non identifiées en 2009.