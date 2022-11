Le bureau du cabinet de Rishi Sunak a le plus grand écart de rémunération entre les sexes de tous les ministères

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le bureau du cabinet de Rishi Sunak a le plus gros écart de rémunération entre les sexes de tous les ministères, révèlent de nouveaux chiffres.

L’écart entre les revenus du personnel masculin et féminin du département a augmenté de plus des deux tiers d’avril 2021 à mars 2022, passant de 9,8 à 16,6 %, selon un nouveau rapport du gouvernement.

Les primes versées aux femmes en 2022 au cabinet du cabinet étaient inférieures à celles des hommes empochées en moyenne d’environ 783 £.

Dans le rapport, le cabinet a déclaré: “L’augmentation de l’écart salarial moyen et médian de 1,5% et 6,8% respectivement depuis l’année dernière est incroyablement décevante.”

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste et chancelière fantôme du duché de Lancaster, a déclaré L’indépendant les résultats « témoignent d’une culture plus large de femmes retenues et confrontées à un plafond de verre sexospécifique au sein du gouvernement ».

“Cela crée un terrible précédent pour les femmes travaillant dans le secteur public”, a-t-elle ajouté.

Mme Rayner, également secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail, a appelé le chancelier du duché de Lancaster à “expliquer maintenant pourquoi son département est si à la traîne et à décrire les mesures qu’il prend pour inverser la tendance”.

Les chercheurs du rapport ont noté que les femmes sont “sous-représentées dans les grades supérieurs, avec une diminution de la représentation par rapport à l’année dernière” car ils ont concédé “il y a clairement beaucoup de travail à faire”.

Le rapport ajoute : “La détérioration des chiffres de cette année nécessite une analyse plus détaillée et une liaison avec les collègues de l’ensemble du département”.

Le rapport intervient après que la Fawcett Society, la principale organisation caritative britannique pour l’égalité des sexes, a récemment averti qu’il était “profondément décevant” que l’écart de rémunération entre les sexes dans la société au sens large se soit à peine réduit ces dernières années.

Le mois dernier, la Fawcett Society, qui a analysé les dernières données de l’Office for National Statistics, a déclaré que l’écart de rémunération horaire moyen entre les sexes pour les travailleurs à temps plein était actuellement de 11,3 %, alors qu’il était de 11,9 % l’année dernière et de 10,6 % en 2020.

La journée de l’égalité de rémunération – le jour de l’année où les femmes commencent effectivement à travailler gratuitement par rapport aux hommes en raison d’un salaire inférieur – est tombée le 20 novembre de cette année, a déclaré l’organisation caritative.

Jemima Olchawski, directrice générale de la Fawcett Society, a déclaré: «Il est profondément décevant que l’écart de rémunération entre les sexes ait à peine changé au cours des dernières années, d’autant plus que la crise du coût de la vie frappe le plus durement les femmes et les oblige à faire des choix impossibles.

“D’autres données indiquent que l’écart de rémunération peut être encore pire pour les femmes de couleur – bien que nous ne connaissions toujours pas le tableau complet.”

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: “Alors que les dernières données montrent qu’il y a proportionnellement plus de femmes employées dans la fonction publique que jamais auparavant et que l’écart de rémunération médian entre les sexes au sein du gouvernement diminue, il reste clairement plus à faire.

“Nous avons besoin d’une fonction publique qui rassemble les meilleurs talents de tout le pays, et c’est sur cela que nos nouveaux ministres se concentrent.”