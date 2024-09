Le Bureau des prisons annonce qu’il renforce le personnel et apporte des correctifs à la prison où est détenu Sean « Diddy » Combs

NEW YORK — Le Bureau fédéral des prisons a déclaré avoir augmenté ses effectifs au cours des derniers mois pour compenser les énormes pénuries de personnel. la prison troublée de New York où se trouve Sean « Diddy » Combs en attente de son procès après avoir plaidé non coupable Mardi, accusé de trafic sexuel.

Les efforts de l’agence pour résoudre le problème le centre de détention métropolitain de Brooklyn Cette décision intervient alors que les détenus, les avocats et les juges continuent de tirer la sonnette d’alarme au sujet de « conditions dangereuses et barbares », d’une violence endémique et de multiples décès. Certains juges ont refusé d’envoyer des personnes en prison, la seule prison fédérale de la plus grande ville du pays.

Les avocats de Combs font pression pour qu’il soit transféré dans une prison du New Jersey, arguant que la prison de Brooklyn, connue sous le nom de MDC Brooklyn, n’est pas adaptée à la détention provisoire. Combs, 54 ans, est détenu dans l’unité spéciale de l’établissement, confiné dans sa cellule jusqu’à 23 heures par jour et surveillé 24 heures sur 24. Son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré que c’était la routine pour les nouveaux arrivants de haut rang.

Le MDC de Brooklyn reçoit l’attention nécessaire grâce à un groupe de hauts responsables du Bureau des prisons, connu sous le nom d’équipe d’action urgente, qui se concentre sur le retour de l’établissement à des niveaux de personnel adéquats et sur le fait de s’assurer qu’il est en bon état.

L’agence a annoncé vendredi avoir augmenté les effectifs de la prison d’environ 20 %, portant son nombre total d’employés à 469. Malgré cela, il reste encore 157 postes vacants. Les nouvelles recrues comprennent des agents pénitentiaires et du personnel médical. Avant cette augmentation, l’établissement fonctionnait à environ 55 % de son effectif complet, selon les documents judiciaires.

Dans le même temps, la population carcérale de l’établissement est passée d’environ 1 600 au début de l’année à environ 1 200 vendredi.

Un haut responsable du Bureau des prisons a déclaré à l’Associated Press que les membres de l’équipe d’action urgente ont effectué des visites répétées au MDC de Brooklyn et se réunissent chaque semaine pour aborder les problèmes de la prison. Les hauts responsables de l’agence accordent à la prison une « attention soutenue » et une « concentration soutenue sur le leadership » pour atténuer les problèmes dans la prison, a déclaré le responsable.

Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement de l’enquête en cours et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

En plus des embauches, le Bureau des prisons a déclaré qu’il s’attaquait à un important retard dans la maintenance de la prison de Brooklyn. Au cours des quatre semaines du printemps, les travailleurs intérimaires ont exécuté plus de 800 commandes de travaux de réparation et d’amélioration des infrastructures. Il s’agissait notamment de mises à niveau des installations électriques et de plomberie, ainsi que de réparations des systèmes de restauration, de chauffage et de climatisation.

Le MDC Brooklyn est en proie à des problèmes depuis son ouverture dans les années 1990. Une partie de l’établissement, près du front de mer dans le quartier de Sunset Park, est un ancien entrepôt de la Marine vieux d’un siècle. Le Bureau des prisons a fermé son autre prison de New York, le Metropolitan Correctional Center, en 2021 après que le suicide de Jeffrey Epstein y a mis en lumière le manque de sécurité, les infrastructures en ruine et conditions dangereuses et sordides.

Les détenus du MDC de Brooklyn se plaignent depuis longtemps de violences fréquentes, de conditions de vie horribles, d’un manque cruel de personnel et d’un trafic généralisé de drogue et d’autres produits de contrebande, parfois facilité par les employés. Dans le même temps, ils disent avoir été soumis à de fréquents confinements au cours desquels il leur a été interdit de quitter leur cellule pour des visites, des appels, des douches ou des exercices.

Le MDC de Brooklyn n’est pas le seul établissement pénitentiaire fédéral confronté à des problèmes de personnel et à d’autres problèmes.

Le Bureau des prisons a eu du mal à retenir les agents correctionnels dans ses prisons et centres de détention à travers les États-Unis – mais le problème a été encore plus prononcé à New York, en partie à cause du coût de la vie élevé dans la ville et des salaires de départ qui sont bien inférieurs à ceux des autres organismes chargés de l’application de la loi.

Au cours des dernières années, les agents du MDC de Brooklyn ont été contraints de travailler des heures supplémentaires à répétition en raison d’un manque de personnel, ce qui a soulevé des inquiétudes en matière de sécurité. Pour enrayer le départ du personnel expérimenté, l’agence a augmenté les primes de rétention afin d’augmenter les salaires des travailleurs de la prison de Brooklyn.

Les problèmes persistent. Au moins six membres du personnel du MDC Brooklyn ont été inculpés de crimes au cours des cinq dernières années. Certains ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin ou d’avoir fourni des produits de contrebande aux détenus, comme de la drogue, des cigarettes et des téléphones portables, selon une analyse AP des arrestations liées à l’agence.

Au cours des derniers mois, des détenus ont également affirmé que la nourriture servie dans la prison contenait des asticots. Le haut responsable du Bureau des prisons qui a parlé à l’AP du travail de l’équipe d’action urgente a déclaré que toute la nourriture de la prison avait été évaluée après cette affirmation et qu’aucun asticot n’avait été trouvé. Un directeur adjoint teste également les plats avant qu’ils ne soient servis, a déclaré le responsable.

L’agence s’est concentrée sur la réparation du MDC Brooklyn dans un contexte de surveillance accrue du Congrès et d’une nouvelle loi réorganisant la surveillance du système pénitentiaire fédéral en difficulté. La détention de Combs au MDC Brooklyn n’a fait que galvaniser davantage l’intérêt du public.

Un enquête AP en cours a révélé des failles profondes, jusque-là non signalées, au sein du Bureau des prisons, une agence comptant plus de 30 000 employés, 158 000 détenus, 122 établissements et un budget annuel d’environ 8 milliards de dollars.

Un reportage de l’AP a révélé des dizaines d’évasionsviolence chronique, décès et grave pénurie de personnel qui ont réponses entravées aux situations d’urgencey compris les agressions et les suicides de détenus.

En avril, le Bureau des prisons a annoncé la fermeture de sa prison pour femmes à Dublin, en Californie. connu sous le nom de « club du viol », abandonnant ses tentatives de réforme de l’établissement après qu’une enquête de l’AP ait révélé des abus sexuels commis par le personnel sur des détenus.

En juillet, le président Joe Biden a signé une loi établissant un nouveau paradigme de surveillance pour le Bureau des prisons, notamment un médiateur indépendant chargé de traiter et d’enquêter sur les plaintes et les inspections basées sur les risques par l’inspecteur général du ministère de la Justice des 122 établissements pénitentiaires fédéraux.