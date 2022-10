Le bureau des élections du Nevada demande des éclaircissements sur le décompte des bulletins de vote

RENO, Nevada (AP) – Le projet d’un comté rural du Nevada de compter à la main tous les bulletins de vote pour les élections de mi-mandat fait l’objet d’un examen approfondi quelques jours à peine avant le début du décompte.

Le point d’achoppement: comment le comté empêchera les totaux des votes en cours de divulguer publiquement.

Une décision rendue vendredi par la Cour suprême du Nevada a permis au décompte manuel d’avancer, mais avec plusieurs dispositions, dont l’une était de s’assurer que le dépouillement des votes n’était pas diffusé en direct et de trouver un moyen de s’assurer que les travailleurs électoraux pouvaient garder les décomptes. secret.

Les bulletins de vote déposés tôt, en personne ou par courrier, sont généralement comptés par machine le jour du scrutin, les résultats n’étant publiés qu’après la fermeture des bureaux de vote. Le comté de Nye, où les théories du complot sur les machines à voter se sont généralisées, veut un décompte manuel en plus du décompte des machines. Il doit commencer cela avant les élections du 8 novembre pour respecter la date limite de certification post-électorale de l’État. La loi de l’État limite le décompte manuel anticipé aux bulletins de vote par correspondance.

Dans une lettre adressée au greffier par intérim du comté de Nye, Mark Kampf, au cours du week-end, le secrétaire d’État adjoint aux élections du Nevada, Mark Wlaschin, a demandé une “explication écrite sur la manière dont le comté de Nye et vous avez l’intention de vous conformer à toutes les dispositions” de la décision. Il a demandé le plan d’ici la fin des affaires lundi.

Les décomptes manuels sont effectués publiquement pour plus de transparence, avec des observateurs dans la salle. Les groupes de vote ont déclaré que cela soulevait la possibilité que quelqu’un puisse publier les premiers résultats avant même que la plupart des électeurs aient voté, ce qui, selon eux, pourrait provoquer une «libération manipulatrice» et influencer la participation électorale.

Le décompte manuel des bulletins de vote par correspondance du comté de Nye devrait commencer mercredi matin.

La Cour suprême du Nevada s’est prononcée partiellement en faveur d’un procès de l’American Civil Liberties Union qui contestait plusieurs aspects du décompte manuel, y compris un flux en direct qui, selon Kampf, permet aux individus de “devenir des observateurs de sondages à la maison”.

Dans la lettre, Wlaschin a déclaré qu’il avait particulièrement besoin de savoir comment le comté de Nye veillera à ce que les observateurs n’apprennent pas prématurément les résultats des courses. Le Nevada a des courses d’importance nationale cette année pour le Sénat américain, le gouverneur et le secrétaire d’État.

“Le temps presse si le comté de Nye souhaite poursuivre son processus parallèle, qui ne peut pas se poursuivre tant que le respect de ces mandats de la Cour suprême du Nevada n’est pas résolu”, a écrit Wlaschin.

Dans l’état actuel des choses, les observateurs devront signer un formulaire indiquant qu’ils ne publieront aucun des premiers résultats qu’ils entendront, conformément au procès.

Selon le plan du comté de Nye, des équipes de comptage manuel de cinq comprendront un lecteur qui annonce chaque résultat, un vérificateur qui regarde par-dessus l’épaule du lecteur et trois pointeurs qui notent les résultats. Les pointeurs comparent ensuite leurs résultats avant de les soumettre. Ils comptent les bulletins de vote par lots de 50 dans un espace public.

Dans un e-mail à l’Associated Press, Kampf a déclaré qu’il avait 98 volontaires lundi matin.

Le comté de Nye est l’une des premières juridictions du pays à agir sur les complots électoraux liés à la méfiance à l’égard des machines à voter. Lors de la primaire de juin, le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a mis plus de sept heures pour compter manuellement les résultats sur 317 bulletins de vote déposés pour certifier les résultats.

Ailleurs dans le Nevada, le conseil des commissaires du comté d’Elko a signalé son soutien au dépouillement manuel et aux bulletins de vote papier la semaine dernière, bien qu’il s’en tiendra probablement aux machines ce cycle car le jour du scrutin est si proche.

Le comptage manuel est principalement utilisé dans les petits cantons de la Nouvelle-Angleterre et du Wisconsin rural. Selon les données de Verified Voting, un groupe qui suit le matériel de vote dans les États, 658 juridictions sur le continent américain s’appuient exclusivement sur le comptage manuel, la grande majorité comptant moins de 2 000 électeurs inscrits.

Le comté le plus peuplé des États-Unis continentaux à n’utiliser que le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui comptait 6 315 électeurs inscrits en 2020. Le comté de Nye comptait plus de 33 000 électeurs inscrits.

Il utilisera également des tabulateurs automatiques pour les élections du 8 novembre. Mais le grand nombre de bulletins de vote à compter manuellement soulève des questions quant à savoir si le comté peut respecter la date limite du 17 novembre pour certifier les résultats.

Kampf a été nommée greffière du comté après la démission de la greffière de longue date en juillet, une décision qu’elle a prise après des complots électoraux, alimentés par ces mensonges répétés sur la perte de l’ancien président Donald Trump en 2020, répandus dans tout le comté. Le conseil des commissaires a voté à l’unanimité pour recommander de supprimer les machines à voter et de compter tous les bulletins de vote à la main.

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

___

Gabe Stern, Associated Press