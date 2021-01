Le bureau des droits de l’ONU dit que Trump devrait renier un langage «  très dangereux  »

Revue nationale

Cotton et Rubio condamnent les républicains qui se sont opposés à la certification électorale « pour un avantage politique »

Les sénateurs républicains Marco Rubio et Tom Cotton ont réprimandé jeudi plusieurs de leurs collègues sénateurs du GOP pour leur comportement avant la certification par le Congrès du décompte des voix électorales, auquel un groupe de sénateurs s’est dit opposé. donnant de faux espoirs à leurs partisans, les induisant en erreur en leur faisant croire que les actions d’hier au Congrès pourraient d’une manière ou d’une autre inverser les résultats des élections », a déclaré Cotton sur Fox News. Le républicain de l’Arkansas semble faire référence aux messages de collecte de fonds des sénateurs Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri qui ont été envoyés juste au moment où des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole. bâtiment mercredi après-midi Peu de temps avant le début des émeutes, la campagne de Hawley a envoyé un e-mail de collecte de fonds faisant la promotion de sa décision de s’opposer à el de Pennsylvanie Les votes électoraux sont comptés. « Je mène la lutte pour rejeter les électeurs des États clés à moins qu’il n’y ait une vérification d’urgence des résultats des élections. Voulez-vous rester avec moi? « , A lu le texte de collecte de fonds de Cruz, qui a été fustigé après le début des procédures d’évacuation dans le Capitole. et proposer des réformes. Un excellent moyen d’attirer l’attention et de collecter des fonds « , a écrit le républicain de Floride. Hawley a été le premier sénateur du GOP à dire qu’il s’opposerait à la certification des votes électoraux, promettant de s’opposer aux résultats de la Pennsylvanie. émeute, a reconnu Hawley, « je ne pense pas qu’inciter les gens à venir au Capitole était une bonne idée », mais a ajouté que « la responsabilité des actes criminels violents est un crime violent Plus tôt cette semaine, un groupe de onze sénateurs républicains dirigé par le sénateur Ted Cruz du Texas a annoncé qu’ils s’opposeraient à la certification des votes électoraux d’un ou plusieurs États. Ce groupe comprenait Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Mike Braun de l’Indiana, Steve Daines du Montana, Marsha Blackburn du Tennessee et John Kennedy de la Louisiane, ainsi que les sénateurs élus Tommy Tuberville de l’Alabama, Bill Hagerty du Tennessee, Cynthia Lummis du Wyoming et Roger Marshall du Kansas.