Le bureau des droits de l’homme de l’ONU condamne la mort d’un militant anti-barrage mexicain

Le Mexique est devenu l’endroit le plus meurtrier au monde pour les militants de l’environnement et de la défense des terres, selon une enquête mondiale menée par le groupe non gouvernemental Global Witness. En 20201, le Mexique a vu 54 militants tués, contre 33 en Colombie et 26 au Brésil. Le groupe a enregistré la mort de 200 militants dans le monde en 2021.