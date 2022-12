Le bureau des congrès et des visiteurs du comté de DeKalb remporte le prix de l’État pour l’application Out and About – Shaw Local

DeKALB – Le bureau des congrès et des visiteurs du comté de DeKalb a été reconnu par l’État cette semaine pour son Dehors et à propos application numérique, qui aide à fournir un guide pour les visiteurs et les résidents de la région vers les lieux et sites historiques du comté.

Le bureau du comté faisait partie des agences reconnues cette semaine par l’Office du tourisme de l’Illinois pour ses contributions à l’industrie du tourisme lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence en tourisme de l’Illinois.

“Être reconnu comme l’un des meilleurs parmi les meilleurs par nos pairs de l’industrie du tourisme est un grand honneur”, a déclaré le directeur exécutif du bureau, Cortney Strohacker, dans un communiqué de presse. “Nous sommes un bureau relativement petit, mais nous avons d’excellents partenaires au sein du centre d’histoire du comté de DeKalb, de la fondation communautaire du comté de DeKalb et des sociétés de développement économique du comté de DeKalb pour nous aider à accomplir de grandes choses comme l’application Out and About.”

Le bureau du comté a reçu le prix du meilleur partenariat coopératif dans la catégorie budget B – pour les bureaux dont le budget est de 750,00 $ ou moins.

Le programme a eu lieu du 5 au 7 décembre, lors de la conférence du gouverneur de l’Illinois sur le tourisme et les voyages, à laquelle le gouverneur JB Pritzker a assisté.

Dans ses remarques, Pritzker a salué le travail des chefs d’État de l’industrie du tourisme.

“C’est un honneur incroyable de célébrer et de reconnaître les leaders et les innovateurs de l’industrie touristique de notre État qui travaillent incroyablement dur chaque jour pour faire de l’Illinois une destination de voyage de choix”, a déclaré Pritzker dans un communiqué. «Leurs efforts de marketing touristique ont eu un impact sur leurs communautés, revigorant les économies locales et mettant en lumière ce qui fait de l’Illinois une destination exceptionnelle. Alors que les touristes se préparent pour une saison de vacances chargée, nous sommes prêts à accueillir des visiteurs proches et lointains pour découvrir tout ce que l’Illinois a à offrir, en stimulant notre industrie hôtelière et en apportant des revenus aux entreprises de l’Illinois.

Panneau de navigation vers des emplacements à l’intérieur de la ville de DeKalb à l’intersection de Peace Road et de la route 38 à DeKalb, IL, le jeudi 13 mai 2021. (Mark Black pour Shaw Local)

Les Illinois Excellence in Tourism Awards s’efforcent d’honorer les initiatives de marketing et de publicité des bureaux des congrès et des visiteurs et des destinations touristiques aux attractions et aux innovateurs de tout l’État qui font briller l’Illinois, selon un communiqué de presse. Le travail des lauréats a été évalué dans neuf catégories, allant des meilleures campagnes de relations publiques et de marketing sur les réseaux sociaux au meilleur événement ou festival.

« Nous sommes très fiers de notre histoire et de notre patrimoine agricole ici dans le comté de DeKalb », a déclaré Strohacker. “L’application de visite autoguidée Out and About aide les gens à découvrir et à explorer les lieux historiques du comté et à en apprendre davantage sur certaines des innovations et événements agricoles qui ont non seulement façonné notre communauté, mais ont également eu un impact significatif sur notre nation et le monde.”