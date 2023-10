Le bureau du procureur américain du Delaware a reçu un briefing détaillé établissant que le FD-1023 impliquant Hunter et Joe Biden dans un scandale de corruption ukrainienne n’était pas de la désinformation russe et ne provenait pas de Rudy Giuliani, selon une interview transcrite de l’ancien procureur américain de Pittsburgh, Scott Brady. Pourtant, le bureau du procureur américain du Delaware a apparemment ignoré le travail entrepris par le bureau de Pittsburgh et a agi avec un aveuglement volontaire face aux preuves impliquant l’actuel président et son fils.

Lundi dernier, Brady a assisté à une interview transcrite devant le comité judiciaire de la Chambre. Au cours d’environ six heures d’interrogatoire, la commission a recueilli des témoignages révélant la diligence du bureau de Pittsburgh à s’acquitter de la tâche confiée par l’ancien procureur général Willam Barr : filtrer les preuves présentées au ministère de la Justice concernant l’Ukraine.

Le public sait depuis un certain temps, grâce au sénateur Chuck Grassley, républicain de l’Iowa, et aux lanceurs d’alerte de l’IRS, que le bureau du procureur américain basé à Pittsburgh avait fourni au bureau du Delaware des informations sur un FD-1023 qui résumaient un message confidentiel « hautement crédible ». Une source humaine rapporte que Hunter et Joe Biden ont fait pression sur la société énergétique ukrainienne Burisma pour qu’elle leur verse chacun 5 millions de dollars de pots-de-vin.

Plus récemment, le lanceur d’alerte de l’IRS, Gary Shapley, a révélé que la procureure adjointe du Delaware (AUSA), Lesley Wolf, avait refusé d’accepter un briefing du bureau de Pittsburgh jusqu’à ce que le procureur général adjoint principal (PADAG) Rich Donoghue lui ordonne de le faire. Selon Shapley, Wolf ne voulait rien avoir à faire avec le bureau du procureur américain basé à Pittsburgh parce qu’elle pensait qu’aucune information provenant de ce bureau ne pouvait être crédible, car, dans son esprit, provenait de Giuliani.

Cependant, le FD-1023 n’était pas connecté à Giuliani. Et le témoignage de Brady, dont The Federalist a examiné une transcription, confirme que le briefing de Wolf a clairement indiqué ce point. Brady a témoigné que lors du briefing de Wolf, ses principaux AUSA lui ont dit que le FD-1023 « provenait d’un CHS crédible qui avait des antécédents avec le FBI, et qu’il ne provenait d’aucune information de M. Giuliani ». En outre, lors du briefing, les AUSA de Pittsburgh ont informé le bureau du procureur américain du Delaware qu’ils pensaient que le FD-1023 présentait des indices de crédibilité qui méritaient une enquête plus approfondie.

Le témoignage de Brady a également révélé de nombreuses autres facettes du briefing. Par exemple, Brady a expliqué qu’il s’agissait d’un « briefing substantiel » sur les informations que son équipe avait examinées et avait conclu qu’elles étaient crédibles – ou présentaient des indices de crédibilité – et qu’ils « pensaient qu’elles les intéresseraient ou qu’elles devraient enquêter plus en profondeur… » Brady a réitéré que lors du briefing, les AUSA de Pittsburgh ont partagé des informations qu’ils avaient examinées et qui, selon eux, « nécessitaient une analyse plus approfondie, une enquête plus approfondie, y compris l’utilisation des outils d’un grand jury », et cela incluait le FD-1023.

Bien que de nombreuses questions concernaient le FD-1023, Brady a confirmé que le briefing d’octobre au bureau du procureur américain du Delaware comprenait également d’autres documents. Brady n’a pas précisé quelles autres preuves son équipe avait fournies à l’équipe du procureur américain David Weiss. Cependant, d’après le témoignage de Brady, il semble que son bureau ait également examiné des preuves suggérant l’implication potentielle de la PrivatBank ukrainienne, ce qui semble donc être une possibilité.

La commission judiciaire a également obtenu le témoignage de Brady selon lequel, lors du briefing, le bureau du procureur américain de Pittsburgh a détaillé les mesures d’enquête qu’il avait prises. “Dans le cadre du briefing, nous leur avons expliqué les mesures d’enquête que nous avions prises dans le cadre de notre capacité limitée à corroborer les informations fournies par le SHC”, a expliqué Brady.

Alors que l’avocat de Brady ne lui permettrait de parler qu’à un niveau élevé des étapes de l’enquête, même depuis un perchoir élevé, le résumé indique clairement que le briefing aurait dû pousser le bureau du procureur américain du Delaware à agir.

Entre autres choses, en examinant les preuves, l’équipe de Brady a cherché à corroborer les informations contenues dans le FD-1023, par exemple concernant les voyages et l’achat d’une société pétrolière et gazière nord-américaine par Burisma. En expliquant leur processus de sélection, Brady a indiqué qu’ils pouvaient consulter les documents financiers publics et les rapports des médias, y compris les rapports étrangers qu’ils avaient traduits.

Brady a également confirmé que le bureau du FBI de Pittsburgh avait obtenu les dossiers de voyage du CHS et qu’ils « avaient contacté le responsable du CHS au sujet de certaines déclarations relatives aux voyages et aux réunions pour voir si elles étaient conformes à sa compréhension ». Ce qu’ils ont pu identifier, a déclaré Brady, était conforme aux représentations du SHC dans le FD-1023.

L’équipe de procureurs basée à Pittsburgh a également identifié de nombreux témoins potentiels liés à la corruption ukrainienne, a déclaré Brady, certains en Ukraine et d’autres aux États-Unis. Brady a expliqué que ses enquêteurs avaient interrogé certains témoins de l’État, confirmant que le processus de sélection allait bien au-delà de l’entretien de Giuliani.

De manière significative, Brady a expliqué qu’en examinant les preuves, son bureau a examiné le FD-1023 et le CHS « par rapport aux sources connues de désinformation russe ». Pour mener cette analyse, son équipe a travaillé avec le district oriental de New York. “Il a été constaté que cela ne provenait pas de la désinformation russe”, a déclaré Brady au comité judiciaire de la Chambre.

Il est également important de mentionner que Brady a été chargé par Barr de se coordonner avec les « services de renseignement », ce qui a conduit le bureau du procureur américain de Pittsburgh à « communiquer » avec les agences de renseignement pour vérifier les preuves qui ont finalement été transmises au Delaware.

Comme l’a dit Brady, nous « avons développé des axes de travail grâce à des discussions avec d’autres éléments du DOJ ou d’autres agences fédérales pour mettre certaines choses sur le terrain ».

Non seulement le bureau du procureur américain de Pittsburgh a fourni au bureau du Delaware un résumé des informations examinées, des mesures d’enquête prises et des preuves corroborantes, mais l’équipe de Brady a également identifié des pistes d’enquête pour le bureau de Weiss. Les principaux AUSA de Brady ont également formulé « des recommandations sur les voies d’enquête possibles que nous leur recommandons de suivre », a déclaré Brady. Pressé par le comité judiciaire de la Chambre des représentants sur ce point, Brady a confirmé que dans le cadre du briefing, son bureau avait recommandé certaines actions, mais qu’il ne pouvait pas préciser quelles étaient ces recommandations.

Cependant, la totalité des recommandations de Brady ont été incluses dans un rapport final détaillé qu’il a soumis à Donoghue en septembre 2020. Dans ce rapport, Brady a également recommandé à son équipe de fournir un briefing au bureau du procureur américain du Delaware. De manière significative, après avoir soumis le rapport, Donoghue et Brady ont pris la parole, et Donoghue a souscrit à la recommandation de Brady d’informer l’équipe de Weiss – confirmant que les preuves méritaient d’être examinées par le bureau du procureur américain enquêtant sur Hunter Biden.

Pourtant, il semble que le briefing détaillé n’ait rien changé, puisque Wolf a poursuivi son plaidoyer en faveur de Hunter Biden, qui a depuis été abandonné. Avant le briefing de Pittsburgh, Wolf aurait pu se cacher derrière la conviction que les preuves qui en découlaient étaient les incroyables divagations de Giuliani. Mais le témoignage de Brady la semaine dernière montre clairement que l’équipe du Delaware savait que le FD-1023 n’était pas de la désinformation russe, ne provenait pas de Giuliani, provenait d’un CHS hautement fiable et méritait une enquête plus approfondie.

Brady a révélé que le bureau du Delaware était — à meilleur – délibérément aveugle aux preuves de corruption de la famille Biden que le bureau de Pittsburgh a fournies à l’équipe de Weiss. Pourtant, le procureur général Merrick Garland s’attend à ce que les Américains croient que Weiss, désormais avocat spécial, verra objectivement les preuves dont lui et son équipe étaient aveugles auparavant.

Margot Cleveland est journaliste d’investigation et analyste juridique et est correspondante juridique principale du Federalist. Le travail de Margot a été publié dans le Wall Street Journal, The American Spectator, the New Criterion (à paraître), National Review Online, Townhall.com, the Daily Signal, USA Today et Detroit Free Press. Elle est également régulièrement invitée dans des programmes de radio diffusés à l’échelle nationale et sur Fox News, Fox Business et Newsmax. Cleveland est avocate et diplômée de la faculté de droit de Notre Dame, où elle a obtenu le Hoynes Prive, la plus haute distinction de la faculté de droit. Elle a ensuite servi pendant près de 25 ans en tant que juriste permanente auprès d’un juge d’appel fédéral à la Cour d’appel du septième circuit. Cleveland est un ancien membre du corps professoral de l’université à temps plein et enseigne désormais de temps à autre. Cleveland est également conseiller juridique de la New Civil Liberties Alliance. Cleveland est sur Twitter à @ProfMJCleveland où vous pouvez en savoir plus sur ses plus grandes réalisations : son cher mari et son cher fils. Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre privé.