Le membre du Congrès californien Eric Swalwell a refusé de dire s’il avait eu une relation sexuelle avec un espion chinois, car Donald Trump Jr l’a décrit comme une « menace pour la sécurité nationale ».

Swalwell, 40 ans, est la figure la plus en vue à être balayée dans l’histoire de la bombe de Christine Fang, qui entre 2011 et 2015 a ciblé des étoiles politiques montantes dans la région de la baie et à travers le pays qui semblaient destinées à des rôles importants au niveau national.

Swalwell est actuellement membre du House Intelligence Committee et a joué un rôle de premier plan dans la destitution de Donald Trump.

Le bureau d’Eric Swalwell refuse de dire s’il a eu une relation sexuelle avec Christine Fang

Fang était aux États-Unis de 2011 à 2015 et s’est rapproché de Swalwell et de plusieurs autres

Tucker Carlson a déclaré mardi soir que son équipe avait demandé au bureau de Swalwell si les informations faisant état d’une relation sexuelle étaient vraies, mais son bureau a refusé de commenter, invoquant la sécurité nationale.

Swalwell était célibataire au moment de la mission de Fang aux États-Unis et n’a épousé sa femme Brittany qu’en 2016.

Fang a rencontré Swalwell en 2012, alors que sa couverture était étudiante dans la région de la baie et s’est impliquée dans l’activisme et la politique, passant à la collecte de fonds.

«Les responsables du renseignement américain pensent que Fang a eu une relation sexuelle avec Eric Swalwell», a déclaré Carlson mardi soir.

«Nous avons interrogé le bureau de Swalwell à ce sujet directement aujourd’hui.

« Son personnel a répondu en disant qu’ils ne pouvaient pas dire si Swalwell avait une relation sexuelle avec Fang, car ces informations pourraient être, citation, classifiées. »

Il a décrit Fang comme étant le «compagnon» de Swalwell qui a aidé à collecter des fonds pour lui et à obtenir le soutien de la communauté américaine d’origine asiatique dans sa circonscription.

Tucker Carlson a affirmé mardi soir que les agences de renseignement américaines pensaient qu’il y avait une relation sexuelle entre Eric Swalwell et l’espion chinois Honeytrap, Christine Fang.

Fang et Swalwell étaient souvent ensemble, elle servant de collecte de fonds pour lui

Donald Trump Jr a discuté de l’implication de Swalwell et d’autres questions politiques émises avec Carlson

Le bureau de Swalwell a donné une réponse tout aussi opaque à la question lundi d’Axios – qui a passé un an à enquêter sur Fang – à propos de sa relation avec elle.

L’histoire d’Axios ne fait état d’aucune relation amoureuse ou personnelle entre Swalwell et la femme – bien qu’elle indique que les enquêteurs américains ont découvert qu’elle avait des relations sexuelles avec deux maires non identifiés du Midwest alors que les autorités américaines la surveillaient.

‘Représentant. Swalwell, il y a longtemps, a fourni des informations sur cette personne – qu’il a rencontrée il y a plus de huit ans, et qu’il n’a pas vue depuis près de six ans – au FBI.

« Pour protéger les informations qui pourraient être classifiées, il ne participera pas à votre histoire. »

Les agences de renseignement étaient tellement préoccupées par l’implication de Fang dans le bureau de Swalwell qu’elles ont organisé un briefing pour Swalwell, et il a immédiatement rompu les liens avec elle.

Elle a disparu peu de temps après, probablement de retour en Chine.

La déclaration de Carlson a également été faite par Donald Trump Jr lundi, et il a répété ses accusations mardi soir.

Trump Jr a également déclaré à l’émission de Carlson que Swalwell était une menace pour la sécurité nationale.

Swalwell est photographié avec Fang lors de l’un de leurs nombreux engagements sociaux

« J’apprécie que vous appeliez Eric Swalwell comme quelqu’un qui était probablement le deuxième destinataire de ces attaques de la brigade de chapeau en papier d’aluminium contre la Russie pendant des années », a déclaré Trump Jr, soulignant que Swalwell l’avait traité de traître.

«Je trouve très ironique qu’il couchait peut-être avec un espion chinois, certainement celui qui s’était infiltré dans son entourage.

« Et ce que je trouve encore plus effrayant, c’est que vous êtes l’une des rares personnes à appeler les balles et les grèves et à appeler ce genre de choses pendant que le reste des médias reste silencieux.

« Nous ne devrions pas être surpris que les médias restent silencieux sur cette question qui est vraiment une menace pour la sécurité nationale alors que cet homme siège au comité du renseignement de la Chambre. »

Trump Jr. avait tweeté sur l’histoire à plusieurs reprises mardi et a déclaré, sans fournir de preuves, que Swalwell « dormait » avec l’espion présumé.

« Donc, le représentant Swalwell, qui a passé des années à dire que j’étais un agent de la Russie, dormait littéralement avec un espion chinois à l’époque. Vous ne pouvez pas inventer ce truc. Comment cet individu / abruti compromis peut-il continuer à siéger à un comité du renseignement? Il a demandé.

Swalwell est membre du House Intelligence Committee et féroce critique de Trump

Fang a ciblé des étoiles politiques montantes dans la région de la baie en utilisant sa couverture en tant qu’étudiante

Il faisait référence aux sondages répétés de Swalwell sur la tristement célèbre réunion de juin 2016 à Trump Tower avec des Russes offrant de la saleté à Hillary Clinton.

L’histoire ne mentionne rien sur la vie sexuelle de Swalwell, bien qu’elle présente des images de lui avec Fang, également identifiée comme Christine Fang, lors d’événements.

Axios fournit des révélations étonnantes qu’un maire « plus âgé » du Midwest d’une « ville obscure » a qualifié Fang de sa « petite amie » lors d’une conférence de 2014, information attribuée au maire de Cupertino, Gilbert Wong.

Il a également cité un responsable américain actuel affirmant que Fang avait eu une relation sexuelle avec un maire de l’Ohio dans une voiture alors qu’elle était sous la surveillance du FBI.

Il y avait plus en jeu qu’une chimie romantique avec le maire non identifié.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Fang s’intéressait au maire, il a dit qu’elle souhaitait améliorer son anglais, a déclaré le responsable au média.

Un autre tweet de Trump Jr.a mis en garde Swalwell sur les dangers d’une éventuelle ingérence électorale, où il a critiqué l’administration pour une « fausse équivalence » entre les menaces de la Chine, de l’Iran et de la Russie – qui sont intervenues en 2016.

«Tout commence à avoir un sens !!!» a plaisanté Trump Jr.

Il a également retweeté l’ancien directeur du renseignement national Ric Grenell, un loyaliste de Trump qui s’est joint à une conférence de presse pour lancer un procès électoral cette année, qui a distingué Swalwell.

«C’est le livre de jeu démocrate pour accuser les autres de faire tout ce que vous faites réellement. Cela ne devrait plus être une surprise », a-t-il déclaré dans un autre tweet.