Le bureau de santé vous recommande de vous faire vacciner contre la grippe

Le Bureau de santé du Nord-Ouest encourage les habitants de la région à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19.

KENORA – Le vaccin contre la grippe ne vous donne pas la grippe.

Les responsables du Northwestern Health Unit veulent que vous sachiez cela alors que la saison régionale de vaccination contre la grippe commence.

« Le vaccin contre la grippe injecté contient un virus inactivé qui ne peut pas vous transmettre la grippe », a déclaré vendredi Laura Homer, spécialiste du programme au bureau de santé.

« Cela peut cependant provoquer des douleurs et une légère fièvre », a-t-elle ajouté.

« C’est une réaction normale de votre système immunitaire au vaccin et elle ne dure généralement qu’un jour ou deux. »

Le bureau de santé – qui fournit des services de santé publique dans une vaste région comprenant Kenora, Dryden, Fort Frances, Sioux Lookout, Pickle Lake et Atikokan – encourage les habitants de la région à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 cet automne.

« Chacun doit faire sa part pour se protéger et protéger les autres, en particulier pendant la saison des maladies respiratoires », indique un récent communiqué de presse du bureau de santé.

Le vaccin contre la grippe est particulièrement recommandé aux personnes ayant une exposition importante à des oiseaux ou à des mammifères, comme le bétail, la volaille, les travailleurs des abattoirs et des usines de transformation, les agents de la faune et les vétérinaires.

Le bureau de santé rappelle également aux gens de se laver ou de se désinfecter souvent les mains, de se couvrir la bouche lorsqu’ils toussent ou éternuent et de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées.

Si vous développez des symptômes, le bureau de santé vous conseille de rester à la maison et de vous isoler des autres, sauf pour consulter un médecin si nécessaire.

Le bureau de santé vous avise que si vous contractez la grippe ou le COVID-19, vous devez éviter tout contact avec les nouveau-nés, les personnes âgées et toute personne présentant un risque élevé de maladie grave jusqu’à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies :

Les symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures.

Vous n’avez pas de fièvre.

Vous ne développez aucun nouveau symptôme.

Les vaccins contre la grippe et la COVID sont disponibles dans les cliniques gérées par le bureau de santé et dans les pharmacies de la région. Des informations sur les emplacements et sur la façon de prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination sont disponibles sur le site Web du bureau de santé.