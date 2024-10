Le bureau de santé signale une surdose mortelle et deux non mortelles en trois jours

Grey Bruce Public Health a désormais émis 23 alertes sur les opioïdes cette année, contre 18 l’année dernière.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ PUBLIQUE GREY BRUCE

Vendredi, Grey Bruce Public Health (GBPH) a émis une alerte aux opioïdes à la communauté et aux partenaires de santé après avoir reçu des rapports faisant état d’une intoxication médicamenteuse suspectée mortelle et de deux intoxications non mortelles survenus dans la région au cours des trois derniers jours.

Le décès a eu lieu dans la ville de The Blue Mountains, tandis que les deux empoisonnements non mortels se sont produits à Owen Sound.

« Grey Bruce Public Health présente nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la personne qui a perdu la vie », a déclaré Monica Blair, gestionnaire du programme de réduction des méfaits du GBPH.

« Nous continuons d’implorer les personnes qui consomment des drogues non réglementées de mettre en œuvre des stratégies de réduction des méfaits avant chaque dose. »

Le fentanyl est la substance suspectée dans les deux surdoses non mortelles. La substance impliquée dans le décès est inconnue pour le moment. GBPH a maintenant publié 23 alertes opioïdes aux partenaires en 2024soit plus que les 18 alertes émises tout au long de l’année 2023.

Le GBPH encourage les personnes qui consomment des drogues non réglementées à utiliser des kits de dépistage de drogues en conjonction avec d’autres stratégies de réduction des risques. Des kits de test pour le fentanyl, les benzodiazépines et la xylazine sont disponibles auprès de la santé publique et de plusieurs partenaires communautaires, notamment Safe ‘N Sound, SOS, Grey-Bruce de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et le Centre de santé communautaire South East Grey.

L’équipe mobile SOS propose désormais des services détaillés de contrôle des drogues, fournissant des informations sur les substances présentes dans un échantillon et en quelle quantité. L’équipe est joignable au 519-379-8743 du lundi au jeudi, de 8h30 à 18h

Le GBPH exhorte également les gens à avoir un ami sobre avec eux lorsqu’ils consomment des drogues ou à contacter le Service national de réponse aux surdoses (NORS) ou à utiliser/télécharger l’application BRAVE s’ils consomment seuls. NORS peut être contacté en appelant ou en envoyant un SMS au 1-888-688-6677. Un opérateur NORS restera en ligne avec la personne pendant que le médicament est utilisé. Si la personne ne répond plus, NORS appellera le 911 pour garantir l’arrivée de l’aide.

D’autres recommandations en matière de réduction des méfaits comprennent :

Soyez extrêmement prudent si vous mélangez des médicaments. Le mélange de drogues, y compris avec de l’alcool, augmente le risque de préjudice et de surdose.

Ça va lentement. Commencez toujours par une faible dose et augmentez lentement, surtout si vous essayez quelque chose de nouveau ou si vous recommencez l’utilisation.

Utiliser uniquement des fournitures neuves et éviter de partager les fournitures. Cela réduit le risque de contracter ou de transmettre une maladie infectieuse. Les fournitures sont disponibles au GBPH et chez les partenaires communautaires.

Suivre une formation sur la prévention des surdoses et avoir sur soi une trousse de naloxone. La naloxone est disponible gratuitement dans la plupart des pharmacies locales et au GBPH, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Aucun rendez-vous ni ordonnance n’est nécessaire.

Le surdosage est une urgence médicale. Appelez le 911 ou rendez-vous aux urgences. La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose offre une protection contre les accusations de possession simple à toute personne présente sur les lieux lorsque le 911 est appelé pour une surdose.

Pour des supports et services supplémentaires :

Ligne d’assistance en cas de suicide : 988

Connex Ontario : Appelez le 1 866 531-2600 ou envoyez un SMS au 247247.

Service ontarien de traitement de la toxicomanie : 519-371-0007

Gestion du sevrage/Clinique RAAM : 519 376-5666

Maison G&B : 519 371-3642, poste 3642 1580

Services de santé mentale et de toxicomanie de Grey Bruce de l’ACSM : 519-371-3642

Clinique de médecine de la toxicomanie à accès rapide : 519 376-3999

NORS : 1 888 688-6677

En cas de doute – appelez le 211

