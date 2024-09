Le bureau de santé signale un risque continu de virus du Nil occidental

Le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU) a rappelé aux résidents que le virus du Nil occidental (VNO) demeure un problème.

Les responsables de la santé ont signalé une augmentation des cas à partir de 2023.

Vendredi soir, huit piscines à moustiques de Windsor-Essex ont été testées positives pour le VNO. Cinq cas ont été confirmés chez l’homme.

La région n’a signalé qu’un seul cas humain en 2023 et deux cas l’année précédente.

« Éliminer l’eau stagnante autour de vos maisons et de vos lieux de travail pour empêcher la reproduction des moustiques et nous protéger, ainsi que nos familles, contre les piqûres de moustiques », a déclaré le médecin-hygiéniste de Windsor-Essex, le Dr Mehdi Aloosh.

Les conseils sur la façon de vous protéger contre le VNO incluent l’utilisation d’un insectifuge ; porter des pantalons, des chemises à manches longues et des chapeaux à l’extérieur ; limiter le temps passé dehors lorsque les moustiques sont les plus actifs, comme l’aube et le crépuscule ; éliminer l’eau stagnante lorsque cela est possible ; et vérifier les moustiquaires des portes et des fenêtres pour déceler les trous.

Des informations complètes sur le VNO sont disponibles sur le site officiel de WECHU.