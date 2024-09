Le bureau de santé publique de WDG confirme un cas de virus du Nil occidental chez un oiseau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ PUBLIQUE DE WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH

Le 16 septembre, le bureau de santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph a reçu un avis de test positif au virus du Nil occidental chez un corbeau mort trouvé dans le comté de Dufferin. Il n’y a actuellement aucun cas humain dans la région.

« Si un oiseau est infecté par le virus du Nil occidental, cela signifie que les moustiques qui peuvent transmettre le virus aux humains sont présents dans notre région », a déclaré le Dr Matthew Tenenbaum, médecin hygiéniste adjoint de la santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph. « Bien que la plupart des personnes infectées par le virus ne développent pas de symptômes, environ une personne sur cinq peut souffrir de maux de tête, de douleurs corporelles, de douleurs articulaires, de vomissements, de diarrhée ou d’éruptions cutanées. Chez un petit nombre de personnes, le virus du Nil occidental peut provoquer des symptômes graves ou la mort. »

Le moyen le plus efficace d’éviter le virus du Nil occidental est de réduire vos risques de piqûre de moustique en portant des vêtements de couleur claire (y compris des manches longues et des pantalons), en utilisant un insectifuge approuvé et en réparant les trous dans les moustiquaires des portes et des fenêtres. Une autre façon de vous protéger du virus du Nil occidental est de réduire les endroits où les moustiques peuvent se reproduire en éliminant toute eau stagnante de votre propriété.

Pour plus d’informations sur le virus du Nil occidental – y compris comment soumettre un oiseau mort à des tests – veuillez consulter le site wdgpublichealth.ca/moustiques.

