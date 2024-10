Le bureau de santé publique de Kingston confirme le premier cas de grippe A

Contenu de l’article

L’autorité locale de santé publique encourage les résidents à se faire vacciner contre la grippe après avoir reçu la confirmation en laboratoire du premier cas de grippe A de cette année.

Kingston, Frontenac et Lennox and Addington Public Health ont déclaré dans un communiqué de presse que le risque actuel de contracter la grippe A est faible, mais que le résultat positif suit le schéma habituel de la maladie au sein de la communauté, les cas augmentant tout au long de l’automne et culminant pendant les vacances. saison.

« J’ai fortement recommandé à tous les résidents de la région KFL&A, quel que soit leur âge ou leur état de santé, de se faire vacciner en priorité contre la grippe cet automne », a déclaré le Dr Piotr Oglaza, médecin-hygiéniste de KFL&A Public Health, dans un communiqué de presse. « La grippe peut avoir des conséquences graves et présenter de graves risques pour la santé de quiconque, en particulier des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, des personnes de plus de 65 ans et des jeunes enfants. »