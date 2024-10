Le bureau de santé prévient que la saison de la grippe automnale est arrivée

À l’approche de l’automne, le bureau de santé du district de Simcoe Muskoka prévient que la saison des maladies respiratoires approche à grands pas.

Avec l’augmentation attendue des rhumes, du COVID-19, de la grippe saisonnière et du VRS, le bureau de santé encourage les résidents à prendre des précautions pour se protéger et protéger les autres, en particulier les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Pour réduire le risque de maladie, le bureau de santé conseille de rester à la maison en cas de maladie, d’éviter les visites dans des milieux vulnérables et de se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 dès que possible.

L’hygiène des mains, le port de masques dans les espaces intérieurs bondés et la désinfection des surfaces fréquemment touchées sont également recommandés.