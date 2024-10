Le bureau de santé de Windsor-Essex lance une campagne de vaccination d’automne. Voici où vous pouvez prendre vos photos

Le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU) affirme qu’il prévoit concentrer ses efforts de vaccination sur les populations vulnérables cet automne, tout en encourageant d’autres à accéder aux vaccins par l’intermédiaire des pharmacies et des prestataires de soins de santé primaires.

Le bureau de santé a lancé vendredi sa campagne de vaccination d’automne.

« La province a élargi les points d’accès « , les pharmacies et les prestataires de soins de santé étant les principales sources de vaccins contre le COVID-19 et contre la grippe », a déclaré vendredi le bureau de santé dans un communiqué de presse.

« Les bureaux de santé publique locaux, comme le WECHU, doivent se concentrer sur l’atteinte des populations ayant des options limitées d’accès aux vaccins. »

La province offrira des vaccins gratuits contre la grippe aux personnes âgées de six mois et plus à partir du 28 octobre, selon son site Internet.

Les populations vulnérables et prioritaires pourront y accéder plus tôt.

Le vaccin contre la grippe sera disponible au grand public dans 2 semaines

Il est à la fois sûr et pratique de recevoir le vaccin contre le COVID-19 en même temps, a déclaré la province.

« Les pharmacies et les prestataires de soins de santé devraient commencer à recevoir et à proposer des formulations de vaccins mises à jour pour l’automne 2024 à la mi-octobre, avant la date d’éligibilité générale du 28 octobre 2024 », a indiqué le bureau de santé.

« Le WECHU se concentre actuellement sur la distribution de vaccins aux hôpitaux et aux foyers de soins de longue durée, ce qui sera suivi par le soutien à la vaccination d’autres groupes prioritaires de notre communauté.

Le bureau de santé répertorie les groupes à haut risque comme suit :

Adultes de 65 ans ou plus.

Les personnes âgées de six mois et plus qui sont : Les résidents des foyers de soins de longue durée et d’autres milieux de vie collectifs. Enceinte. Dans ou à partir des communautés des Premières Nations, métisses ou inuites. Membres de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité. Ceux qui ont conditions médicales sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de contracter une forme grave de la COVID-19, y compris les enfants ayant des besoins de santé complexes.



Les populations prioritaires sont :

Enfants de six mois à quatre ans.

Personnel et prestataires de soins des foyers de soins de longue durée et autres milieux de vie collectifs.

Travailleurs de la santé.

Premiers intervenants.

Les personnes exposées de manière significative aux oiseaux et aux mammifères (comme les volailles, le bétail, les travailleurs des abattoirs et des usines de transformation, les agents/chercheurs de la faune et les vétérinaires).

Où se faire vacciner

Il existe plusieurs pharmacies à Windsor où les gens peuvent se faire vacciner, notamment au Real Canadian Superstore sur Dougall Avenue, à la pharmacie Grand Marais sur Dominion Boulevard, ainsi qu’aux magasins Rexall et Shoppers Drug Mart.

La liste complète des pharmacies de la région proposant des vaccins est disponible en ligne. Selon le site Web, l’administration du vaccin pour les enfants âgés de six mois à cinq ans peut varier selon la pharmacie, les gens sont donc encouragés à appeler avant de prendre rendez-vous.

Les groupes prioritaires éligibles peuvent prendre rendez-vous au WECHU, une fois disponible, sur leur site internet.

La province continue d’offrir le vaccin contre le VRS et élargit l’admissibilité

En plus d’offrir des vaccins contre la grippe et la COVID-19, l’Ontario poursuit le programme de vaccination contre le VRS pour les personnes âgées à haut risque qui a été introduit en 2023 – et élargit l’admissibilité. Le vaccin sera gratuit pour les adultes âgés de 60 ans et plus qui sont :

Résidents de foyers de soins de longue durée, de résidences pour personnes âgées ou de maisons de retraite.

Patients hospitalisés recevant un autre niveau de soins (ANS), y compris des contextes similaires tels que des soins continus complexes et des programmes de transition hospitaliers.

Patients recevant une hémodialyse ou une dialyse péritonéale.

Les receveurs de greffes d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques.

Personnes en situation d’itinérance.

Les personnes qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis.

Cette année, les familles avec des nourrissons et des enfants à haut risque jusqu’à 24 mois auront également accès au nouveau produit de vaccination contre le VRS, Beyfortus, et les femmes enceintes auront la possibilité de recevoir une dose unique d’Abrysvo, un vaccin contre le VRS qui peut fournir protection de leur nourrisson de la naissance à six mois.

Il y a plus de détails sur le programme RSV élargi en ligne.