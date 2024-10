Le bureau de santé de Windsor déploie la vaccination contre la grippe et les maladies saisonnières

Contenu de l’article

La province a élargi les points d’accès, les pharmacies et les prestataires de soins de santé étant les principales sources d’administration des vaccins.

Les pharmacies et les prestataires de soins de santé devraient commencer à recevoir et à proposer des vaccins aux groupes hautement prioritaires d’ici la mi-octobre, avant la date d’éligibilité générale du 28 octobre.

« Le WECHU se concentre actuellement sur la distribution de vaccins aux hôpitaux et aux foyers de soins de longue durée, ce qui sera suivi par le soutien à la vaccination d’autres groupes prioritaires de notre communauté », peut-on lire dans le communiqué.

Les personnes à risque comprennent celles qui sont âgées de 65 ans ou plus ; les résidents des foyers de soins de longue durée ; celles qui sont enceintes ; les membres de communautés autochtones, racialisées ou mal desservies; et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

Ceux qui recevront les vaccins prioritaires comprennent les enfants âgés de six mois à quatre ans ; le personnel et les prestataires de soins des foyers de soins de longue durée ; les travailleurs de la santé ; premiers intervenants; et ceux exposés aux oiseaux et aux mammifères (tels que les travailleurs de la volaille, du bétail, des abattoirs et des usines de transformation, les agents/chercheurs de la faune et les vétérinaires).