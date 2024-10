Le bureau de santé de Middlesex-London déclare la fin de l’épidémie de légionelle — Le bureau de santé de Middlesex-London

L’épidémie locale de maladie du légionnaire, déclarée par le bureau de santé de Middlesex-London en juillet, est terminée.

Entre le 1er mai et le 26 septembre 2024, un total de 30 cas confirmés de légionelle répondaient aux critères d’inclusion dans l’épidémie. Les personnes infectées par la bactérie Legionella étaient âgées de 37 à 87 ans et plus de la moitié (20) étaient des hommes. Tous les 30 ont été hospitalisés à un moment donné, neuf ont été admis à l’unité de soins intensifs et deux cas sont décédés. Un cas reste à l’hôpital.

La date d’apparition des symptômes du cas le plus récent (la date à laquelle le dernier cas a commencé à se sentir mal) était le 14 septembre. Maintenant que 24 jours se sont écoulés depuis l’apparition de nouveaux cas, l’épidémie est considérée comme terminée.

Malgré la collecte d’échantillons environnementaux sur 18 sites de tours de refroidissement, tous proches du centre géographique des cas, aucun échantillon n’a encore détecté de bactérie légionelle correspondant à celle identifiée dans les cas. Cependant, les résultats de la plus récente série de tests sont toujours dans le laboratoire de Santé publique Ontario, et il reste possible qu’une source puisse être trouvée. Si la source est trouvée, la communauté sera informée que la source a été trouvée et désinfectée.