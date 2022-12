Le bureau de santé de Chatham-Kent oriente les femmes enceintes vers une clinique ayant des liens anti-avortement

Le bureau de santé publique de Chatham-Kent, en Ontario, a référé des femmes, y compris celles ayant des grossesses non planifiées, à une organisation privée ayant des liens avec des opinions anti-avortement, a appris CBC News.

CK Public Health a répertorié Refuge comme ressource communautaire sur son site Web pour les femmes enceintes en crise ou celles qui recherchent du soutien. Cette référence a été supprimée la semaine dernière lorsque CBC News a commencé à s’enquérir de la relation.

Mais avant la pandémie de COVID-19, le bureau de santé a également posté des infirmières à l’intérieur du Refuge où elles ont rencontré des femmes pour des cliniques de soutien à l’allaitement.

Candace Johnson, professeure de sciences politiques à l’Université de Guelph, dit que les gens devraient s’en inquiéter. Elle l’a qualifié de “scandaleux”.

Candace Johnson est professeure à l’Université de Guelph et a fait des recherches sur les questions liées à l’avortement. (Jason Viau/CBC)

Johnson étudie les questions liées à l’avortement, aux droits reproductifs et à la justice. Elle a déclaré qu’il était inacceptable et problématique pour un bureau de santé publique de référer des femmes, de quelque manière que ce soit, à une organisation connue pour avoir des liens anti-avortement.

“Le problème est qu’il semble qu’il y ait un certain degré de tromperie. Cela semble être une référence à une agence qui va fournir une sorte d’informations impartiales alors que ce n’est pas le cas”, a-t-elle déclaré. Elle doute également qu’une organisation telle que Refuge puisse être totalement neutre.

L’infirmière s’exprime

Carolyn Martin, infirmière à CK Public Health depuis 20 ans, partage le même sentiment. C’est pourquoi elle s’exprime.

Martin a travaillé principalement avec des adolescents au cours de ses 20 ans avec CK Public Health et fournit un soutien aux nouvelles mères et aux futures mères. Elle a dit qu’elle s’inquiétait le plus des adolescentes vulnérables référées au Refuge qui pourraient avoir une grossesse non planifiée et provenir d’une famille à faible revenu ou d’un groupe marginalisé, et qui pourraient ne pas avoir de soutien adulte à la maison.

“Ce qui est le plus triste, c’est l’enfant qui n’a tout simplement pas d’adulte pour dire” voici toutes vos vraies options “”, a déclaré Martin.

Martin a dit qu’elle se demande également pourquoi le bureau de santé a dirigé les femmes vers Refuge pour un soutien à l’allaitement alors que CK Public Health avait de l’espace dans son immeuble à proximité.

“Cela m’a juste rendu folle”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’infirmière Carolyn Martin explique pourquoi elle craint que CK Public Health ait des liens avec Refuge : Une infirmière de la santé publique dénonce la relation de CK Public Health avec Refuge L’infirmière en santé publique Carolyn Martin dénonce la relation du bureau de santé avec Refuge, qui a des liens avec des opinions anti-avortement.

CK Public Health avait un document de quatre pages en ligne qui contenait des ressources communautaires pour les femmes. Il a répertorié Refuge comme une ressource pour les jeunes mamans, celles qui vivent une crise ou une grossesse inattendue et les femmes dans le besoin.

Cependant, un jour après que CBC News a commencé à poser des questions sur la relation, CK Public Health a supprimé ce document de son site Web.

Ces dernières années, un panneau d’affichage faisant référence à Refuge est apparu à Chatham-Kent, assimilant l’avortement à un meurtre avec la photo d’un nouveau-né clairement affichée. Le même panneau d’affichage se tient toujours près de Dresde, mais il contient maintenant un site Web faisant référence à Life in Motion.

“CK Public Health n’approuve pas tous les messages diffusés par Refuge Chatham-Kent, et nous n’avons pas non plus de mission ou de vision partagée”, a déclaré Caress Lee Carpenter, responsable des relations publiques, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

CK Public Health n’a pas répondu aux courriels ultérieurs de CBC News.

“Nous ne faisons pas d’appât et d’interrupteur ici”

La directrice des soins aux clients de Refuge, BJ Kivell, a déclaré qu’elle adoptait personnellement une position “pro-vie”, mais ajoute que cela ne l’empêche pas d’informer les femmes enceintes de toutes leurs options de manière impartiale.

“Je ne partage pas de parti pris avec eux. Je leur parle simplement de ce que nous proposons, de leurs options, de la manière dont nous pouvons les soutenir à l’avenir. C’est tout”, a déclaré Kivell. “J’ai l’impression de simplement énoncer les informations d’une manière bienveillante. Ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit.”

“Nous ne faisons pas d’appât et d’échange ici.”

Sur son site Web, Refuge a déclaré qu’il offrait des aides gratuites à la grossesse pour les femmes et les familles.

Une infirmière porte plainte

Martin a déposé une plainte interne d’entreprise il y a quatre ans au sujet de la relation de CK Public Health avec Refuge, et cela a placé des infirmières au sein de l’organisation privée.

Elle a déclaré que sa demande avait été rejetée et que l’arrangement s’était poursuivi jusqu’au début de la pandémie. lorsque les infirmières ont été réaffectées pour aider avec COVID-19.

“L’affiliation était si enracinée que vous avez juste l’impression de vous heurter à ce monstre”, a déclaré Martin. “Je plaide auprès d’autres infirmières depuis quatre ans et c’est presque comme si cela ne faisait aucune différence.”

Le mois dernier, Martin dit qu’elle a déposé une plainte auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO). Un porte-parole du CNO n’a pas pu confirmer si une plainte spécifique avait été reçue ou l’état d’une éventuelle enquête.

L’OIIO a établi un code de conduite ainsi que des normes de pratique et des lignes directrices, mais ni l’un ni l’autre ne précise où les infirmières peuvent référer des patients pour des soins.

En vertu de ces règles, “les infirmières sont censées respecter les croyances, les valeurs et les objectifs des patients, collaborer avec les patients et s’assurer qu’elles n’imposent pas leurs croyances et préjugés personnels aux patients”, a déclaré la porte-parole de l’OIIO, Kristi Green.

Le lien anti-avortement de Refuge

Refuge est connecté à deux autres entités ayant des sentiments anti-avortement.

Ce panneau d’affichage anti-avortement est visible près de Dresden à Chatham-Kent, qui contient le site Web Life in Motion. (Soumis à CBC News)

Un groupe connu sous le nom de Right to Life Kent a d’abord créé Refuge. Kivell a déclaré que Refuge dépend entièrement des dons de la communauté, qui proviennent également des églises de la région.

“Notre organisation Right to Life, nous sommes” pro-vie “”, a déclaré Kivell. “Lorsque les gens viennent ici au Refuge pour obtenir du soutien et de l’aide, nous ne prenons pas position [on] n’importe quoi. Nous leur donnons simplement les informations et ils sont en mesure de prendre une décision éclairée.”

Une autre organisation connue sous le nom de Life in Motion fait référence à Right to Life Kent dans son adresse e-mail et a déclaré que des dons peuvent être faits à cette organisation, qui soutient en fin de compte le centre de grossesse Refuge.

Dans le même temps, le site Web de Life in Motion dit qu’il signifie “défendre la pro-vie” et affirme même “qu’il n’y a aucune protection pour l’enfant à naître”.

Plaider pour le changement a été difficile, dit une infirmière

Prendre la parole n’a pas été facile, a déclaré Martin. Elle s’est sentie victime d’intimidation et de harcèlement.

Son rôle d’infirmière de la santé publique est axé sur l’aide aux adolescents et aux jeunes mamans, mais Martin affirme qu’elle a été forcée de suivre une formation sur la sécurité liée à l’enlèvement des déjections d’oiseaux, en utilisant un marteau-piqueur et en creusant des tranchées.

“Chaque humiliation [thing] qu’ils pouvaient me faire faire, ils ont essayé de le faire », a-t-elle dit.

Martin est une mère célibataire et a déclaré que son travail est important pour la stabilité de sa famille. Mais elle a dit qu’elle n’arrêterait jamais de défendre les jeunes vulnérables de Chatham-Kent.

« Qui va défendre les enfants qui vont au Refuge sans le savoir ?