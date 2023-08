Le bureau de Sadiq Khan sous le feu pour avoir suggéré que les familles blanches « ne représentent pas les vrais Londoniens »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sadiq Khan a été contraint de prendre ses distances avec une affirmation sur son site Web selon laquelle une photo d’une jeune famille blanche « ne représente pas les vrais Londoniens ».

Le maire travailliste de Londres a été critiqué pour le message, qui est apparu dans le cadre d’un guide de sa marque et de celle de la Greater London Authority (GLA).

Le guide s’ouvrait sur les mots : « Une ville pour tous les Londoniens », et promettait de plaire à tous les âges, sexes, orientations sexuelles et compositions familiales.

Mais une photo d’un couple et de leurs deux enfants marchant le long de la Tamise, avec le parlement en arrière-plan, a été mise en avant comme exemple d’images à ne pas utiliser. Une étiquette sur la photo disait : « Ne représente pas les vrais Londoniens ».

M. Khan a déclaré que la légende avait été ajoutée par un membre du personnel « par erreur » et ne reflétait pas son point de vue ni celui de la GLA.

« Le document a maintenant été retiré du site Web de la GLA et est en cours de révision pour s’assurer que le langage et les conseils sont appropriés », a déclaré un porte-parole du maire.

La rivale de M. Khan lors de la course à la mairie de l’année prochaine, la candidate conservatrice Suzan Hall, a appelé le maire à s’excuser.

Elle a dit au Courrier le dimanchequi a exposé les conseils: « Tous les Londoniens sont de vrais Londoniens, quelle que soit leur appartenance ethnique, et Sadiq Khan doit s’excuser et mettre fin à ces tentatives désespérées et politiquement motivées de diviser les gens. »

La dispute survient alors que M. Khan tente d’obtenir un troisième mandat historique en tant que maire de Londres. Il a fait l’objet de critiques importantes ces derniers mois concernant l’expansion de la zone à très faibles émissions de la capitale (ULEZ), qui, selon les critiques, ajoutera à la pression financière à laquelle sont confrontés les ménages.

Il a également été critiqué pour la décision de faire payer les conducteurs pour l’utilisation du tunnel de Blackwall.

La semaine dernière, le vice-président conservateur Lee Anderson a qualifié M. Khan de « Dick Turpin » et de « bandit de grand chemin des temps modernes » à cause des taxes.

Le porte-parole de M. Khan a riposté aux critiques de M. Anderson concernant l’accusation du tunnel de Blackwall – soulignant qu’elle avait été décidée par son prédécesseur Boris Johnson.

« L’introduction d’un péage sur le tunnel de Blackwall a été confirmée par Boris Johnson lorsqu’il était maire en 2012 », ont-ils déclaré.