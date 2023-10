Le Bureau de protection financière des consommateurs prêt à mener le combat de sa vie devant la Cour suprême

« Le CFPB a restitué 17 milliards de dollars directement aux Américains trompés par les institutions financières », a déclaré le sénateur. Elizabeth Warren (D-Mass.) a déclaré à POLITICO. « Si la Cour suprême ne tient pas compte de plus d’un siècle de précédent juridique, elle risque de saper les régulateurs bancaires qui protègent notre économie, ainsi que la sécurité sociale et l’assurance-maladie. »

Warren, à qui on attribue la conception de l’agence créée à la suite de la crise financière de 2008 avant de devenir sénatrice, a déclaré que l’indépendance politique du CFPB était essentielle à sa création. Les républicains et les critiques du secteur financier, dont beaucoup s’opposent au bureau depuis sa création, affirment que le plan de financement permet à l’agence d’échapper à ses responsabilités.

De nombreux démocrates considèrent cette affaire comme faisant partie d’une attaque généralisée contre l’État régulateur menée par des républicains désireux de porter plainte devant la Cour suprême, dont la majorité conservatrice s’est montrée disposée à restreindre le pouvoir des agences.

Dans une décision de 2022 limitant le pouvoir de l’Environmental Protection Agency de réglementer les gaz à effet de serre, les six juges de la Haute Cour nommés par le Parti républicain ont invoqué la doctrine dite des questions majeures, affirmant que les agences comme l’EPA ont besoin de l’approbation du Congrès avant de « faire valoir un pouvoir hautement conséquent ». Le tribunal a également saisi une affaire ce trimestre contestant la constitutionnalité des procédures d’exécution internes de la Securities and Exchange Commission.

Le CFPB a été créé par la loi Dodd-Frank, la loi historique de 2010 qui a réécrit les règles de la finance. Le mécanisme de financement mis en place par les démocrates de l’ère Obama permet au bureau de demander chaque année à la Fed le montant dont il a besoin, qui, à son tour, est financé par les frais qu’elle prélève sur les institutions financières et par les intérêts sur les titres qu’elle détient. Le CFPB reçoit automatiquement le montant demandé, dans la limite d’un plafond fixé par le Congrès.

Parmi les options dont dispose la Cour suprême lorsqu’elle rendra sa décision, probablement l’année prochaine, est de renvoyer l’affaire au Congrès pour qu’il revoie le mode de financement du bureau – une décision qui ouvrirait la porte à d’autres réformes de l’agence au cours d’une année électorale. .

L’affaire a été intentée par de petits prêteurs contestant une règle du CFPB de 2017 restreignant leur activité. Une cour d’appel a statué l’année dernière, que le système de financement actuel viole la doctrine de la séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution.

Le tribunal a annulé la règle de 2017 au motif que le CFPB était financé de manière anticonstitutionnelle lorsqu’il a adopté le règlement. La décision estime que le budget autodéterminé de l’agence, tiré d’une agence qui n’est elle-même pas financée par des crédits, constitue une « double isolation des cordons de la bourse du Congrès », une configuration unique, même parmi les régulateurs financiers.

Le gouvernement maintient que la décision du Congrès d’autoriser la Fed à financer l’agence jusqu’à un niveau fixe équivaut à « un crédit forfaitaire permanent et plafonné », comme l’a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar. dans un bref d’août.

Les avocats des groupes de prêteurs sur salaire ont quant à eux soutenu que « le Congrès ne possède pas un pouvoir discrétionnaire absolu pour autoriser les dépenses des dirigeants, et encore moins le pouvoir de céder un pouvoir discrétionnaire pratiquement illimité à une agence pour déterminer le montant de son propre budget à perpétuité ». leur mémoire à la haute cour.

Si la Cour suprême décide que le financement est inconstitutionnel, le gouvernement exhorte les juges à « séparer » les dispositions de financement du reste de la loi qui a créé l’agence.

« Une décision invalidant les actions passées du CFPB serait profondément déstabilisatrice » et « menacerait de profondes perturbations pour les consommateurs, les entreprises réglementées et les marchés financiers du pays », a déclaré Prelogar dans son mémoire.

Les représentants du secteur du logement ont également demandé à la Haute Cour de préserver les réglementations existantes du CFPB. Ils ont mis en garde contre « les conséquences potentiellement catastrophiques que pourrait avoir une décision remettant en cause ces règles sur les marchés hypothécaires et immobiliers ». dans un mémoire d’amicus soumis par trois des groupes commerciaux les plus puissants du secteur.

La Chambre de commerce et neuf autres groupes industriels ont, quant à eux, exhorté le tribunal à « éviter les perturbations sur les marchés financiers de consommation ». dans leur propre mémoire d’amicus. Mais les groupes, parmi lesquels figurent les principaux acteurs du secteur bancaire, ont également déclaré qu’ils « estiment avoir droit » à l’invalidation des actions du CFPB qu’ils ont contestées dans le cadre de procès en cours liés au mécanisme de financement de l’agence. Ils ont également déclaré que « les actions coercitives du CFPB devraient être suspendues » jusqu’à ce que le Congrès résolve son financement.

Les observateurs judiciaires affirment que l’invalidation globale des actions passées du CFPB est une possibilité lointaine.

« Personne ne veut un remède qui jetterait toutes les réglementations par la fenêtre, et je doute fort qu’ils le fassent », a déclaré Alan Kaplinsky, ancien président du groupe de services financiers aux consommateurs chez Ballard Spahr. « S’ils en arrivent au point où ils doivent décider du remède, je pense que les conservateurs et les libéraux de ce tribunal préféreraient renvoyer la balle au Congrès et les laisser essayer de régler ce problème. »

La Cour suprême a déjà statué que « la loi Dodd-Frank contient une clause expresse de divisibilité » dans une décision de 2020 estimant qu’une autre partie de la structure du CFPB, un directeur unique qui ne pouvait être licencié que pour un motif valable, violait la séparation des pouvoirs. Même si cette décision a érodé une partie de l’isolement politique du bureau, la séparation de la clause de révocation du reste de la loi a préservé l’agence.

Les partisans et les critiques du bureau affirment qu’une question clé est de savoir si une décision contre l’agence pourrait s’appliquer uniquement au CFPB et non à d’autres régulateurs bénéficiant d’un financement indépendant.

« Je pense que philosophiquement, il y aura cinq à six voix qui voudront probablement se prononcer contre le CFPB », a déclaré Kaplinsky. « Ce qu’ils ne voudront pas faire, c’est trancher l’affaire et, ce faisant, jeter un gros doute sur la constitutionnalité de la Fed, de la FDIC et de la Fed ». [the Office of the Comptroller of the Currency] – ce serait un résultat épouvantable. Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux souhaite cela, car cela créerait un chaos économique.»