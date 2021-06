LE PRÉSIDENT Joe Biden a signé une loi en juin 2021 instituant un nouveau jour férié fédéral commémorant la fin de l’esclavage.

Juneteenth commémore le 19 juin 1865, lorsque des soldats de l’Union ont annoncé la liberté aux Noirs réduits en esclavage à Galveston, au Texas.

Juneteenth est maintenant un jour férié fédéral Crédit : Getty

Le bureau de poste est-il fermé le 17 juin ?

Le 19 juin est désormais un jour férié fédéral, mais le 19 juin sera observé par la plupart des employés fédéraux le vendredi 18 juin en 2021 puisque le 19 juin atterrit un samedi.

Le service postal américain a annoncé qu’il continuerait son service régulier pendant les deux jours.

Le sous-ministre des Postes, Douglas Tulino, a écrit dans une note aux dirigeants de l’USPS que, bien que l’organisation « soutienne pleinement à l’observation et à la réservation annuelles d’une journée pour reconnaître cet événement historique », il n’est pas possible d’apporter les changements nécessaires dans un délai aussi court.

« Nous faisons partie de l’infrastructure critique du pays et nos clients comptent sur nous pour fournir nos services essentiels », a écrit Tulino.

Juneteenth honore la fin de l’esclavage Crédit : Getty

« La fermeture de nos opérations sans prévoir le temps approprié entraînerait des perturbations opérationnelles et desservirait nos clients et ceux qui comptent sur nous.

« Pour cette raison, le service postal fonctionnera les 18 et 19 juin 2021, selon un horaire normal, servant nos clients au mieux de nos capacités. »

Les dirigeants de l’organisation décideront des étapes nécessaires à la « reconnaissance future » de la fête.

« Une fois que ces discussions auront eu lieu, nous vous tiendrons au courant des développements appropriés, mais nous réitérons que nous soutenons pleinement cette importante fête nationale », a ajouté Tulino.

Juneteenth commémore le moment où les soldats de l’Union ont annoncé la liberté aux Noirs réduits en esclavage Crédit : Getty

Joe Biden a promulgué un projet de loi pour faire de Juneteenth le 12e jour férié fédéral.

La Chambre des représentants a voté 415-14 le 16 juin pour envoyer le projet de loi à Biden après que le Sénat a adopté le projet de loi à l’unanimité la veille.

« C’est un jour de poids profond et de pouvoir profond, un jour où nous nous souvenons de la tache morale, du terrible tribut que l’esclavage a fait subir au pays et continue de faire », a déclaré Biden.

Il s’agit du premier nouveau jour férié fédéral depuis la création du Martin Luther King Jr Day en 1983.

L’un des jours fériés fédéraux, le jour de l’inauguration, a lieu tous les quatre ans.

« Nos jours fériés fédéraux sont volontairement peu nombreux et reconnaissent les étapes les plus importantes », a déclaré la représentante démocrate de New York, Carolyn Maloney.

« Je ne peux pas penser à une étape plus importante à commémorer que la fin de l’esclavage aux États-Unis. »

Les 14 républicains de la Chambre qui ont voté contre le projet de loi sont Andy Biggs de l’Arizona, Mo Brooks de l’Alabama, Andrew Clyde de Géorgie, Scott DesJarlais du Tennessee, Paul Gosar de l’Arizona, Ronny Jackson du Texas, Doug LaMalfa de Californie, Thomas Massie du Kentucky, Tom McClintock de Californie, Ralph Norman de Caroline du Sud, Mike Rogers d’Alabama, Matt Rosendale du Montana, Chip Roy du Texas et Tom Tiffany du Wisconsin.