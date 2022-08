Le bureau de poste de Streator vendra des timbres Pony Car avant Cruise Night – Shaw Local

Le bureau de poste de Streator, 221 E. Hickory St., vendra des timbres Pony Car avant la soirée croisière de Streator.

Le service postal des États-Unis émettra jeudi 25 août les timbres Pony Cars en cinq modèles, dans un volet de 20 timbres. Le volet commémoratif Pony Cars de 20 timbres ne peut être divisé et les timbres ne peuvent être vendus individuellement.

Au cours des six dernières décennies, les pony cars rapides et amusantes sont devenues une obsession uniquement américaine. Avec des couleurs vives et un éclairage spectaculaire, ce volet de 20 timbres capture l’énergie et la mystique de cinq automobiles américaines emblématiques : 1969 Ford Mustang Boss 302, 1970 Dodge Challenger R/T, 1969 Chevrolet Camaro Z/28, 1967 Mercury Cougar XR-7 GT et 1969 AMC Javelin SST. Utilisant des photographies comme référence, l’artiste peint à l’huile sur panneaux. Zack Bryant a conçu les timbres avec des illustrations originales de Tom Fritz.

“J’étais tellement excité quand j’ai vu que ces timbres commémoratifs seront émis avant la soirée croisière de Streator”, a déclaré le maître de poste de Streator Kim Donner. “J’adore lier des timbres avec des événements communautaires dans Streator.”

Dans le passé, Donner a dirigé les efforts pour vendre des timbres de vaisseau spatial New Horizons en l’honneur du natif de Streator et découvreur de Pluton Clyde Tombaugh, ainsi que des cachets postaux honorant Tombaugh et célébrant le 150e anniversaire de la ville avec des dessins faits par des résidents.

Le bureau de poste de Streator aura une table dressée lors de la soirée croisière devant le bureau de poste de 17 h à 20 h le samedi 3 septembre pour vendre ces timbres commémoratifs. Seuls les espèces ou les chèques peuvent être acceptés. Il y a une offre limitée à vendre.