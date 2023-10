Le bureau de New York AG déclare que Trump a commis des « actes illégaux persistants » alors que le procès pour fraude civile commence

Donald Trump était présent lundi dans la salle d’audience pour le début de l’attribution de 250 millions de dollars. fraude civile procès intenté par le bureau du procureur général de New York contre l’ancien président, son entreprise et deux de ses enfants – une affaire qui pourrait avoir de vastes implications pour les entreprises de l’ancien président.

Dans sa déclaration liminaire, Kevin Wallace, du bureau de l’AG, a déclaré à un juge de Manhattan que Trump et les responsables de son entreprise s’étaient livrés à des « actes illégaux persistants » avec des états financiers trop gonflés avec des valeurs « déterminées par Donald Trump ».

Il a déclaré que Trump avait surévalué ses états financiers entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars, savait qu’ils étaient faux et les avait utilisés pour obtenir des avantages, notamment des prêts à des conditions auxquelles il n’avait pas droit.

Trump a tenté de blâmer l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, pour les certifications financières lors de sa déposition dans l’affaire, a déclaré Wallace, mais « il mentait ».

Trump, qui n’était pas tenu d’assister au procès, était assis les bras croisés pendant la majeure partie de la présentation de Wallace au juge Arthur Engoron, tapant parfois du pied. Le procès met en lumière le sens des affaires de Trump, alors que le bureau du procureur général cherchera à dépeindre l’ex-président obsédé par son image comme un fraudeur qui a intentionnellement surestimé ses succès.

Après les déclarations liminaires, Trump est sorti de la salle d’audience en lançant un regard furieux à la procureure générale Letitia James.

« Nous allons rester ici pendant des mois avec un juge qui a déjà pris sa décision. C’est ridicule », s’est plaint Trump aux journalistes pendant la pause déjeuner, intensifiant ses attaques contre Engoron, dont les décisions dans l’affaire pourraient coûter des centaines d’euros à l’entreprise de Trump. de millions de dollars et aura un impact sur sa capacité à faire des affaires à New York.

«C’est un juge qui devrait être radié du barreau. C’est un juge qui devrait être démis de ses fonctions. Il s’agit d’un juge qui, selon certains, pourrait être accusé au criminel pour ce qu’il fait. Il interfère avec une élection et c’est une honte », a déclaré Trump.

Le procès civil donne le coup d’envoi de ce qui pourrait être une série de comparutions devant le tribunal de Trump, qui fait également face à des accusations criminelles dans quatre juridictions différentes, dont deux affaires liées à sa tentative d’annuler les élections de 2020. Trump a cherché à décrire tous ses problèmes juridiques comme un effort pour l’empêcher de revenir au pouvoir et de se venger politiquement alors qu’il conserve la tête de la primaire républicaine.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré dans sa déclaration liminaire que les preuves montreraient que Trump « a gagné plusieurs milliards de dollars en ayant raison en matière d’investissements immobiliers » et « en construisant l’un des empires immobiliers les plus prospères au monde » et « l’un des empires immobiliers les plus prospères au monde ». marques. »

Il a déclaré au juge que les valorisations étaient subjectives et a noté que Trump n’avait jamais fait défaut sur aucun des prêts. « Il n’y a eu aucune fraude », a déclaré Kise. « Le président Trump n’a fait aucune fausse déclaration. »

Le procès sans jury à Manhattan devrait durer environ trois mois et se terminer le 22 décembre et sera décidé par Engoron.

Kise a été suivi par l’avocate combative de Trump, Alina Habba, qui est s’est heurté au juge dans le passé. Habba a qualifié l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, l’un des témoins de l’AG dans l’affaire, de « menteur », a suggéré que l’enquête de James était politiquement motivée et s’est plainte que James sous-évaluait Mar-a-Lago, le club de Trump en Floride, qu’elle a qualifié de » valant au moins un milliard de dollars.

Le bureau du procureur général a déclaré que sa valeur était plus proche de 75 millions de dollars.

Habba s’est également plainte que son client « voulait qu’un jury » entende l’affaire, mais Engoron a noté que l’équipe de Trump n’avait jamais demandé un procès devant jury.

Le premier témoin cité par le bureau du procureur général était Donald Bender, l’ancien comptable de Trump. Bender a témoigné l’année dernière procès pour fraude fiscale contre deux sociétés de la Trump Organization qui ont finalement été reconnues coupables et condamnées à une amende de 1,6 million de dollars.

Lundi, Bender a témoigné sur la façon dont il compilerait les états financiers de Trump – les documents, selon l’AG, avaient gonflé les valeurs. Bender a déclaré qu’il avait utilisé les informations qui lui avaient été envoyées par l’entreprise pour les rassembler. Même si Bender parlait en termes techniques assez secs, de nombreuses personnes présentes dans la salle d’audience semblaient captivées.

Plus tôt, Trump s’était adressé aux médias rassemblés à l’extérieur de la salle d’audience alors qu’il arrivait pour le procès à 10 heures du matin, attaquant James et l’accusant d’avoir déposé une plainte pour lui nuire politiquement.

« Ils essaient de me nuire, donc je ne réussis pas aussi bien que je le fais », a déclaré Trump, actuellement favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle.

Le juge s’est récemment rangé en partie du côté du bureau de James, estimant que Trump avait commis actes de fraude répétés pendant des années, il a notamment menti aux banques et aux assureurs en surévaluant et sous-évaluant ses actifs et en exagérant sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars.

Les arguments de Trump pour défendre les déclarations frauduleuses sont basés sur « un monde imaginaire, pas sur le monde réel », a écrit Engoron dans un communiqué. Décision de 35 pages la semaine dernière.

La décision, qui a permis que l’affaire soit jugée cette semaine, aura également des répercussions pratiques sur les nombreuses sociétés à responsabilité limitée, ou LLC, de Trump. L’ordonnance du juge a déclenché un processus de dissolution d’entités comme Trump Organization LLC, qui a contribué à développer la marque Trump au fil des ans.

Les questions en suspens dans cette affaire, au-delà de ce sur quoi Engoron a statué la semaine dernière, seront résolues lors du procès.

Kise a qualifié cette décision de « scandaleuse » et a déclaré qu’il prévoyait de faire appel.

Trump a dénigré Engoron à plusieurs reprises, y compris pas plus tard que dimanche soir lorsqu’il a qualifié Engoron de « juge détestant Trump qui est injuste, déséquilibré et vicieux dans sa POURSUITE contre moi » dans un article sur Truth Social.

Trump a confirmé dimanche sur Truth Social qu’il serait présent dans la salle d’audience pour l’ouverture du procès « pour se battre pour mon nom et ma réputation ». il est devrait être présent les deux premiers jours de la procédure.

James était dans la salle d’audience lundi pour le début du procès. Trump ne l’a pas reconnue lorsqu’il est entré, suivi de son fils Eric. Avant d’entrer, Trump a prononcé un discours dans le couloir dans lequel il a directement critiqué James., la traitant de « procureur général corrompu ».

« Tout était parfait. Il n’y a pas eu de crime. Le crime est contre moi », a déclaré Trump au palais de justice, où se trouvait Walt Nauta, son assistant et coaccusé pour des accusations fédérales de mauvaise manipulation de documents classifiés.

James a déclaré dans une déclaration avant le procès : « Peu importe à quel point vous êtes riche ou puissant, il n’y a pas deux ensembles de lois pour les gens dans ce pays. L’État de droit doit s’appliquer de manière égale à tout le monde, et il est de ma responsabilité de veiller à ce qu’il en soit ainsi. »

Elle a déclaré aux journalistes alors qu’elle se présentait au tribunal que « personne n’est au-dessus de la loi. Et il est de ma responsabilité, de mon devoir et de mon travail de la faire respecter ».

Trump et trois de ses enfants, Don Jr. et Eric, qui sont tous deux cadres supérieurs de la Trump Organization, ainsi que sa fille, Ivanka Trump, sont parmi les 28 témoins le bureau du procureur prévoit appeler.

Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la société, devrait également prendre la parole, aux côtés de Michael Cohen, l’ancien avocat de Trump.

Lors d’un procès pénal l’année dernière, Weisselberg a témoigné contre la Trump Organization et a été condamné à cinq mois de prison en raison de son rôle dans le stratagème de fraude fiscale de l’entreprise qui dure depuis 15 ans. La Trump Organization était condamné sur 17 chefs d’accusation liés au complot, à la fraude fiscale criminelle et à la falsification de dossiers commerciaux et a été condamné à une amende de 1,6 million de dollars.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com