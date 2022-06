Le bureau de l’ONU pointe du doigt Israël dans la mort d’un journaliste d’Al Jazeera

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

GENÈVE – Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que la correspondante chevronnée d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, et son équipe avaient été touchés par “des balles apparemment bien ciblées” tirées depuis la direction des troupes israéliennes et a appelé à une enquête criminelle sur sa mort le mois dernier. Abu Akleh, un éminent journaliste palestino-américain, a été tué par balle le 11 mai alors qu’il couvrait un raid militaire israélien dans la ville occupée de Jénine, en Cisjordanie. Israël nie l’avoir ciblée et dit qu’elle a peut-être été touchée par des tirs palestiniens.

Une porte-parole de la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a déclaré que son bureau avait mené une “surveillance” – et non une enquête complète – au cours de laquelle il avait recueilli des informations auprès de témoins, d’experts et de communications officielles, ainsi que des photos, des vidéos et du matériel audio de la scène.

Ses conclusions suggèrent que les tirs qui ont tué Abu Akleh et blessé un collègue « provenaient des forces de sécurité israéliennes et non de tirs aveugles de Palestiniens armés ».

“Nous n’avons trouvé aucune information suggérant qu’il y ait eu des activités de la part de Palestiniens armés à proximité immédiate des journalistes”, a déclaré la porte-parole du bureau des droits, Ravina Shamdasani.

Elle a dit qu’il était “profondément troublant que les autorités israéliennes n’aient pas mené d’enquête criminelle”. Shamdasani a déclaré que la surveillance du bureau ne pouvait pas déterminer “l’intention” dans l’affaire, et que seule une enquête criminelle pourrait le faire.

Israël a longtemps rejeté les conclusions des organes de l’ONU, les accusant de partialité. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que seule une analyse balistique approfondie de la balle – qui est détenue par l’Autorité palestinienne – pourrait déterminer si elle a été tirée par des troupes israéliennes ou des militants palestiniens.

Une presse associée reconstitution du tournage a constaté que les troupes israéliennes avaient probablement tiré le coup fatal, mais qu’une conclusion ferme n’était pas possible sans plus de preuves. Des enquêtes ultérieures menées par CNN, le New York Times et le Washington Post ont également révélé que les troupes israéliennes avaient probablement tiré le coup fatal.

Israël a catégoriquement démenti les allégations d’Al Jazeera et de l’Autorité palestinienne selon lesquelles Abu Akleh aurait été délibérément pris pour cible. Les autorités israéliennes disent qu’elles n’ont pas lancé d’enquête criminelle car elles n’ont pas encore déterminé qui a tiré le coup fatal.

L’AP, qui administre des parties de la Cisjordanie occupée et coopère avec Israël sur les questions de sécurité, a refusé de remettre la balle. Il a rejeté tout rôle israélien dans l’enquête, l’accusant d’essayer de dissimuler sa responsabilité.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’Abu Akleh et son équipage s’étaient déplacés lentement pour “rendre leur présence visible aux forces israéliennes”, qui étaient déployées à environ 200 mètres (yards) le long d’une route droite et étroite.

« Plusieurs balles isolées, apparemment bien ciblées, ont été tirées vers (les journalistes) depuis la direction des forces de sécurité israéliennes », a déclaré Shamdasani. Une seule balle a tué Abu Akleh « sur le coup » et une autre a blessé son collègue, Ali Samoudi.

L’AP a découvert que la présence confirmée la plus proche de militants palestiniens se trouvait de l’autre côté des forces israéliennes, à environ 100 mètres environ, et qu’ils n’avaient pas de ligne de mire avec les journalistes.

Une vague d’attaques palestiniennes au début de cette année qui visait des Israéliens a tué 19 personnes. Israël a mené des raids quasi quotidiens à travers la Cisjordanie qui, selon lui, visent à empêcher de nouvelles attaques. Beaucoup d’attaquants vient de Jéninequi a été au centre de ces opérations.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués au cours de ces opérations, dont la plupart auraient ouvert le feu sur les forces israéliennes ou leur auraient lancé des pierres ou des bombes incendiaires. Les morts comprennent également deux passants apparents.