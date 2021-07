Le bureau de l’ONU dans l’ouest de l’Afghanistan est sous le feu des critiques ; gardien tué

Au cours de l’année écoulée, une résurgence des talibans a régné sur environ la moitié de l’Afghanistan. Mais depuis l’annonce ce printemps que les troupes américaines et de l’OTAN se retireraient complètement du pays, les talibans ont balayé des dizaines de districts, s’emparant de plus de terres et prenant même le contrôle des principaux postes frontaliers avec les pays voisins.