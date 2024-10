Le Bureau de l’Espace Tangible redessine l’intérieur du Brooklyn Museum Cafe

Le studio new-yorkais Office of Tangible Space a rafraîchi les intérieurs du café du Brooklyn Museum, à l’approche du 200e anniversaire de l’institution l’année prochaine.

Le Brooklyn Museum Cafe est situé dans le pavillon d’entrée lumineux du bâtiment, qui a été ajouté au bâtiment original des beaux-arts en 2004 par Polshek Partnership Architects (aujourd’hui Ennéad Architectes).

Servir un menu du restaurateur et sommelier local André Hueston Mack, qui dirige le restaurant du quartier et filsle café repensé est destiné aux locaux et aux visiteurs des musées pour déguster des collations légères et des boissons.

« En jouant sur la mission du musée, [we] J’ai imaginé le café comme un perron de Brooklyn où tous sont invités », a déclaré Bureau de l’Espace Tangible. « L’espace incarne le caractère ludique, la créativité, l’artisanat et l’expression qui rendent Brooklyn et les habitants de Brooklyn si uniques. »

Le studio basé localement a créé une disposition fluide qui permet aux visiteurs de se promener dans l’espace.

Les meubles sont disposés en « îles et ruisseaux » pouvant accueillir des convives de tailles variées, ainsi que ceux qui s’arrêtent pour prendre un café décontracté.

« L’espace est ancré par de grands îlots de sièges et des flots ondulants de tables personnalisées indiquant les sentiers de randonnée », a déclaré l’Office of Tangible Space.

Des chaises en aluminium avec des sièges et des dossiers perforés de grands trous accompagnent les tables, notamment des modèles circulaires en bois pouvant accueillir jusqu’à six personnes et des plateaux vert foncé à deux plateaux.

D’autres tables fabriquées à partir de feuilles pliées de mince métal de couleur pervenche ont des côtés inclinés, leur permettant de former des formes serpentantes lorsqu’elles sont alignées en rangée.

Des poufs ronds rembourrés recouverts de bleu pâle et de vert sont placés autour du périmètre, délimité par un ensemble de séparateurs en bois autoportants et de plantes en pot.

OEO Studio utilise des matériaux de manière « ludique » pour le café et la boutique du Designmuseum Denmark

« L’incorporation de couleurs et de matériaux audacieux ajoute au caractère ludique et tactile de l’espace », a déclaré le studio.

Pour le nouvel espace, le musée et l’Office of Tangible Space ont chargé 10 artistes locaux de concevoir des tabourets uniques qui parsèment le café.

Les sièges en bois artisanaux, fabriqués par les dimanchesont été personnalisés par Minjae Kim, Chen Chen et Kai Williams, Ellen Pong, Kim Mupangilaï et plus encore.

« Ces pièces fabriquées à la main complètent non seulement le design du café, mais font également écho à la philosophie selon laquelle la nourriture, comme l’art, est une expérience immersive – engageant les sens, suscitant la conversation et créant un lien entre le créateur et le public », a déclaré Office of Tangible Space. .

Le bâtiment du Brooklyn Museum, conçu par McKim, Mead & White et achevé en 1895, accueillera diverses expositions et événements prévus pour célébrer son bicentenaire.

Ceux-ci incluent Briser le moule : le musée de Brooklyn à 200 ansune vitrine célébrant la collection et l’héritage de l’institution qui ouvrira ses portes en février 2025.

Fondé par Michael Yarinsky et Kelley Perumbeti, Office of Tangible Space a été sélectionné dans la catégorie des designers d’intérieur émergents de l’année des Dezeen Awards 2020.

La photographie est de Matthieu Gordon.