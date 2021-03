Le bureau de la responsabilité budgétaire voit désormais une «  reprise plus rapide  », déclare Rishi Sunak

Le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) voit une «reprise plus rapide et plus soutenue» qu’il ne l’avait prévu en novembre, a déclaré le chancelier Rishi Sunak dans son discours sur le budget 2021.

M. Sunak a déclaré que l’OBR, le prévisionniste indépendant du Trésor, prévoyait désormais que le PIB britannique reviendrait à son sommet d’avant la crise d’ici le milieu de 2022, six mois plus tôt que prévu.

Dans son rapport officiel, publié parallèlement au budget, l’OBR a déclaré: «Le déploiement rapide de vaccins efficaces offre l’espoir d’une reprise économique plus rapide et plus soutenue, bien qu’à partir d’un point plus difficile que prévu en novembre.»