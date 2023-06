Le bureau de la représentante américaine Lauren Underwood nommé finaliste pour le Constituent Service Award – Shaw Local

Le bureau de la représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, est félicité pour ses services aux électeurs en tant que finaliste pour un prix destiné à souligner le travail du Congrès qui répond à ses résidents, selon un communiqué de presse.

La Congressional Management Foundation – une organisation à but non lucratif basée à Washington DC qui travaille directement avec les membres du Congrès pour assurer une communication approfondie et efficace avec les électeurs – a récemment nommé le bureau d’Underwood comme l’un des quatre finalistes du Constituent Service Award.

Il s’agit d’un programme annuel dédié à équiper les membres du Congrès et leur personnel avec des formations, une planification stratégique et d’autres projets de conseil pour renforcer la confiance et l’efficacité au Congrès, selon le communiqué.

« Je suis tellement honoré que mon bureau ait été reconnu pour son accessibilité et sa réactivité au 14e district de l’Illinois », a déclaré Underwood dans un communiqué. « Servir notre communauté est la partie la plus importante de mon travail. Je veux que mes voisins sachent que nous sommes là pour vous aider à naviguer dans les programmes fédéraux comme la sécurité sociale, l’assurance-maladie, les prestations aux anciens combattants et bien plus encore. N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour vous servir. »

Le bureau d’Underwood rapporte qu’il aide les électeurs à résoudre les problèmes, notamment les avantages pour les anciens combattants, l’allégement fédéral COVID-19, les déclarations de revenus fédérales/cas de l’IRS, l’accès aux soins de santé, les services d’immigration et de visa, les demandes de passeport, les prêts à l’administration des petites entreprises, les demandes de sécurité sociale et le ministère américain de l’Éducation et l’exonération fédérale des prêts étudiants.

En 2023, le bureau d’Underwood a rapporté qu’il avait aidé à rendre ou à économiser 863 989 $ aux électeurs et plus, selon un communiqué de presse.

Le bureau d’Underwood a ouvert 731 dossiers et 572 ont été résolus au cours des six premiers mois de l’année, selon un communiqué de presse.

Underwood a récemment ouvert un nouveau bureau des électeurs à Sandwich. Elle a également un emplacement à Joliet. Le 14e district comprend également des parties des comtés de DeKalb, Kane, Kendall, Will et La Salle.