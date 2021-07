Le bureau de la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a un escalier en colimaçon et des murs jaunes – Photos de l’intérieur ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Navya Naveli Nanda, la petite-fille de Megastar Amitabh Bachchan, est devenue entrepreneure dès son plus jeune âge. Lorsque les gens pensaient qu’elle rejoignait le monde glamour de Bollywood, elle a plutôt parlé de l’importance de la santé mentale à travers son entreprise Aara Health.

Aujourd’hui, plongeons dans son espace de travail et voyons à quel point l’endroit où elle travaille est cool. Récemment, Navya Nanda a laissé tomber un message nous donnant un aperçu de son bureau qui a un escalier en colimaçon d’aspect traditionnel et des murs jaunes.

Son poste au bureau a reçu des commentaires d’amis Suhana Khan, Khushi Kapoor, Maheep Kapoor et d’autres.

Aara Health est une organisation co-fondée par Navya avec Mallika Sahney⁣⁣, Pragya Saboo⁣⁣ et Ahilya Mehta en 2020⁣⁣. Navya est diplômée de la Sevenoaks School dans le Kent, à Londres, avec le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan.

Elle a étudié la technologie numérique à l’Université Fordham à New York.

Au Compte Instagram de la page Aara Health, souvent Navya et ses amis co-fondateurs discutent de divers problèmes et ont parlé plus tôt de la santé mentale, des plaintes entre autres.