Le Bureau de la concurrence étudiera le secteur de l’épicerie

Le Bureau de la concurrence du Canada entreprend une étude sur la concurrence des épiceries dans un contexte de hausse de l’inflation.

L’examen examinera comment les gouvernements pourraient lutter contre les augmentations des prix des produits alimentaires grâce à une concurrence accrue, a déclaré l’agence indépendante dans un communiqué lundi.

« Les consommateurs canadiens ont vu leur pouvoir d’achat diminuer. Cela est particulièrement vrai lors de l’achat de produits d’épicerie. En fait, les prix des épiceries au Canada augmentent au rythme le plus rapide observé en 40 ans », a déclaré l’agence de la concurrence. « On pense que de nombreux facteurs ont eu un impact sur le prix des aliments, notamment les conditions météorologiques extrêmes, la hausse des coûts des intrants, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les facteurs de concurrence sont-ils également à l’œuvre ? Pour le savoir, le Bureau étudiera cette question d’ici juin 2023. »



Plus à venir…