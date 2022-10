Le Bureau de la concurrence enquêtera sur les prix des épiceries

Le Bureau de la concurrence du Canada annonce qu’il lance une étude sur la concurrence dans l’industrie de l’épicerie.

L’agence a déclaré lundi dans un communiqué de presse qu’elle prévoyait d’enquêter sur divers problèmes dans l’industrie de l’épicerie, “dans le but de recommander des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour aider à améliorer la concurrence dans le secteur”.

Le bureau fonctionne peut-être comme le groupe de surveillance des consommateurs le plus important au Canada en enquêtant sur les pratiques anticoncurrentielles qui servent à faire grimper les prix pour les consommateurs, y compris des choses comme le marketing trompeur, la fixation des prix et même la fraude pure et simple.

Le bureau affirme que cette décision n’est pas en réaction à une allégation spécifique d’actes répréhensibles, mais qu’elle intervient alors que les consommateurs sont aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

La semaine dernière, de nouvelles données ont montré que même si le taux d’inflation au Canada a diminué à 6,9 %, les prix des aliments achetés dans les magasins ont tout de même augmenté de plus de 11 %.

De nombreux facteurs ont été imputés à l’escalade rapide des prix des denrées alimentaires, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des coûts des intrants et les tensions temporaires sur la chaîne d’approvisionnement telles que l’invasion actuelle de l’Ukraine. Mais le bureau dit qu’il veut essayer de comprendre s’il y a des facteurs anticoncurrentiels en jeu, il cherche donc une réponse à trois grandes questions :

Dans quelle mesure les prix plus élevés des produits alimentaires sont-ils le résultat d’une dynamique concurrentielle changeante ?

Que pouvons-nous apprendre des mesures que d’autres pays ont prises pour accroître la concurrence dans le secteur ?

Comment les gouvernements peuvent-ils réduire les barrières à l’entrée et à l’expansion pour stimuler la concurrence pour les consommateurs ?

Une précédente enquête du bureau sur les tendances des prix alimentaires a révélé que certaines entreprises s’étaient entendues pour fixer le prix du pain et des produits de boulangerie pendant des années, aux frais des consommateurs. Cette enquête est en cours.

