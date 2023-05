Le Bureau de la concurrence du Canada veut que les limites de THC pour les produits comestibles soient modifiées

Le chien de garde de la concurrence du Canada met son poids derrière certaines demandes de longue date de l’industrie du cannabis, notamment l’assouplissement des restrictions sur les emballages de cannabis et l’ajustement des limites sur la quantité de composant psychoactif du pot qui peut se trouver dans les produits comestibles.

Dans une soumission à Santé Canada et à un groupe d’experts examinant la législation sur le cannabis publiée vendredi, le Bureau de la concurrence a proposé de modifier les limites de tétrahydrocannabinol (THC) et de donner aux entreprises de pots plus de libertés en matière d’emballage et de marketing comme moyen de stimuler la concurrence.

« Le bureau estime qu’une concurrence plus forte dans l’industrie du cannabis contribuerait à favoriser l’innovation et profiterait aux consommateurs en leur offrant un choix et une qualité accrus », écrit-il dans son mémoire.

« Il est important de noter que ces avantages serviraient à déplacer davantage l’activité illicite du marché et à renforcer l’industrie légale du cannabis. »

Une enquête de 2022 de Santé Canada a révélé que près de la moitié des 10 048 répondants qui ont consommé du cannabis au cours de la dernière année ont acheté la substance exclusivement auprès de sources légales, une augmentation par rapport à 43 % en 2021.

Certains pensent que la véritable part du marché illicite est plus élevée en raison de la stigmatisation liée à la révélation de la consommation de cannabis.

Les producteurs de pots et les magasins pensent depuis longtemps que le THC et les changements d’emballage réduiraient la part de marché des vendeurs illicites et les aideraient à réduire le nombre élevé de licenciements, de fermetures d’installations et de dépréciations qu’ils ont subies ces dernières années pour maintenir leur entreprise à flot.

Leurs appels au changement se sont multipliés ces derniers mois après qu’Ottawa a lancé l’an dernier un examen de la Loi sur le cannabis, qui fixait des limites d’achat et de possession et établissait des exigences de sécurité pour la culture, la vente et le transport de la substance.

Lorsque la législation sur la légalisation est entrée en vigueur en 2018, elle empêchait les produits à base de cannabis d’être emballés d’une manière attrayante pour les jeunes et limitait le THC dans les produits comestibles à 10 mg par emballage. Les produits illicites dépassent souvent la limite.

Les parties prenantes ont déclaré au bureau que l’augmentation de la limite à 100 mg « pourrait rendre les produits comestibles à base de cannabis plus attrayants pour les consommateurs, en particulier ceux qui les achètent actuellement sur le marché illicite ».

Le bureau a suggéré que l’assouplissement des restrictions sur la promotion, l’emballage et l’étiquetage du cannabis donnerait également aux producteurs plus de latitude pour innover et aiderait les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Pour se conformer à la réglementation, la plupart des entreprises de pot emballent leurs produits dans des contenants noirs ou blancs, dépourvus de marque accrocheuse, ce qui pourrait aider à différencier un produit d’un autre.

Le bureau s’est également attaqué au processus d’octroi de licences de cannabis et aux coûts de conformité, suggérant qu’ils soient rendus « minimalement intrusifs pour la concurrence, dans la mesure du possible ».

Le processus exige actuellement que les producteurs de cannabis aient des installations presque terminées – un processus qui coûte souvent des millions – avant de pouvoir recevoir des licences. Ensuite, il y a les exigences de sécurité « longues et coûteuses » et les frais réglementaires annuels.

« En minimisant le fardeau réglementaire du processus d’octroi de licences et en réduisant les coûts de conformité, dans la mesure du possible, les décideurs peuvent réduire les obstacles à l’entrée et à l’expansion, ainsi que stimuler une concurrence encore plus efficace », a déclaré le Bureau.

Pour compléter ses recommandations, il y avait une suggestion concernant les droits d’accise, un domaine en dehors du comité chargé d’examiner le champ d’application de la loi.

Les droits sont imposés sur les produits lorsqu’ils sont livrés aux acheteurs. Pour le cannabis, les plantes et les graines séchés et frais, ils s’élèvent au plus élevé de 1 $ par gramme ou de 10 % par gramme.

Pour les produits comestibles, les extraits et les topiques, il s’agit d’un taux forfaitaire basé sur le nombre de milligrammes de THC total dans le produit. Il y a des droits supplémentaires en Alberta, au Nunavut, en Ontario et en Saskatchewan.

Le montant total des droits d’accise impayés sur le cannabis a augmenté depuis la légalisation, a indiqué le bureau. En septembre 2022, 66% des titulaires de licence tenus de verser les droits d’accise avaient une dette impayée auprès de l’Agence du revenu du Canada, a indiqué le bureau.

« De nombreux intervenants interrogés par le bureau ont soulevé le cadre des droits d’accise du Canada – et les taux de droits d’accise en particulier – comme un obstacle majeur à la concurrence dans l’industrie du cannabis », indique le mémoire.

« Ces parties prenantes ont déclaré au bureau que le régime actuel des droits d’accise rend la rentabilité et la viabilité de l’industrie très difficiles. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 mai 2023.