Le bureau de Kamala Harris décrit comme un « environnement abusif » avec un « moral bas » dans un rapport cinglant — RT USA News

Un nouveau rapport citant de nombreux associés actuels et anciens de la vice-présidente Kamala Harris décrit l’atmosphère de travail dans son bureau comme un environnement « tendu et parfois austère » pour les employés.

Plus de 20 « assistants vice-présidentiels actuels et anciens, responsables administratifs et associés de Harris et Biden » a parlé à Politico pour le rapport sur le bureau de Harris, dans lequel plusieurs personnes désignent la vice-présidente elle-même comme responsable de la « moral bas » sentiment.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une personne connaissant directement le bureau de Harris. « Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde.

Le rapport décrit également un bureau en désordre, le récent voyage de Harris à El Paso, au Texas, cité comme un exemple de manque de communication et de planification dans les rangs. Alors que le vice-président a affirmé que le voyage avait toujours été planifié, des sources ont déclaré à Politico que les gens de Harris étaient tout aussi aveuglés par les nouvelles que le public.

Symone Sanders, conseillère principale et porte-parole en chef de Harris, s’est opposée aux allégations relatives à l’environnement de travail, défendant la chef de cabinet du vice-président Tina Flournoy – que beaucoup ont qualifiée de créant l’ambiance toxique – et affirmant que les gens ne se plaignent que parce « Ils ont des emplois difficiles. »

« Nous ne faisons pas d’arcs-en-ciel et de lapins toute la journée. Ce que j’entends, c’est que les gens ont des emplois difficiles et je suis comme ‘bienvenue au club’. Sanders a déclaré à Politico.

Sanders affirme que Flournoy a un « porte ouverte » politique mais, en tant que femme noire, est tenue à une norme différente.





Ne pas freiner l’immigration ou mettre en colère ses collègues démocrates ? Le vice-président Kamala Harris fait face à un scénario sans issue dans son nouveau rôle de « tsar frontalier » du Mexique







D’autres, quant à eux, décrivent Flournoy comme créant une culture malsaine au sein du bureau du vice-président, abattant rapidement les idées et dressant les employés les uns contre les autres.

« Les gens sont lâches de faire ça de cette façon », a-t-elle ajouté à propos des critiques anonymes du chef de cabinet.

Le rapport note que le dysfonctionnement dans le bureau de Harris est devenu si « prononcé » que la propre équipe du président Joe Biden est consciente et préoccupée par les membres du personnel.

Les conservateurs se sont immédiatement jetés sur le rapport de Politico sur le dysfonctionnement de l’administration.

« Le Parti démocrate dépend presque uniquement de la viabilité continue d’un président gênant et à peine là. Les luttes intestines qui se produiront au cours de sa succession seront épiques. L’oppo a déjà commencé », Le fondateur de Daily Wire, Ben Shapiro tweeté en réaction au rapport.

« On dirait qu’il pourrait y avoir un modèle ici, » L’activiste républicain Matt Whitlock a ajouté, faisant référence à une histoire de 2019 qui utilisait de la même manière des sources anonymes de la campagne présidentielle de courte durée de Harris pour affirmer que le sénateur de l’époque dirigeait une organisation dysfonctionnelle et chaotique dont beaucoup étaient mécontents.

« Membrez-vous des histoires sur la façon dont ce WH est différent et est un navire bien géré sans divas ni membres du personnel célèbres ? » Je membre. https://t.co/m4OafSkRhH – Stephen L. Miller (@redsteeze) 30 juin 2021

L’ancien responsable de l’administration Trump, Richard Grenell, a souligné que l’histoire de Harris avait 22 sources – bien plus, a-t-il affirmé, que n’importe quel rapport anonyme sur son ancien patron, Donald Trump, n’aurait exigé.

Politico avait l’habitude de courir avec une personne qui divulguait quelque chose lorsque Trump était à la Maison Blanche. Maintenant, ils attendent que 22 personnes disent quelque chose. https://t.co/SrXDeIbiSr – Richard Grenell (@RichardGrenell) 1 juillet 2021

