Le bureau de GG examine les médailles décernées à un vétéran nazi

Rideau Hall présente ses excuses pour la nomination historique à l’Ordre du Canada d’un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, le bureau du gouverneur général Mary Simon déclare qu’il examine deux médailles ultérieures décernées au cours des deux dernières décennies.

« C’est avec un profond regret que nous reconnaissons que M. Peter Savaryn a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 1987, et nous exprimons nos sincères excuses aux Canadiens pour toute détresse ou douleur que sa nomination a pu causer », a déclaré Lynne Santerre, porte-parole. au Bureau du secrétaire du gouverneur général, dans une déclaration à CTV News.

Savaryn était un associé en droit, ancien chancelier de l’Université de l’Alberta et leader mondial du Congrès mondial des Ukrainiens libres, salué pour avoir travaillé « à promouvoir le multiculturalisme au Canada », selon sa biographie de l’Ordre du Canada.

Cependant, comme l’a rapporté pour la première fois le journal juif américain The Forward, Savaryn a également servi dans la division Waffen-SS Galicia pendant la Seconde Guerre mondiale, la même unité volontaire nazie à laquelle l’homme de 98 ans reconnu par le Parlement, Yaroslav Hunka, était affilié. , avant de venir de la même manière au Canada.

Le bureau de Simon a déclaré qu’il s’engageait à veiller à ce que le prestigieux système national de distinctions honorifiques reflète les valeurs canadiennes actuelles, mais que les nominations historiques auraient été faites en fonction du moment précis et des « sources d’informations limitées disponibles à ce moment-là ».

Dans les cas où davantage d’informations sont révélées après une nomination, un licenciement est possible, mais dans ce cas, la nomination de Savaryn a pris fin à son décès en 2017, selon le bureau de Simon.

Cependant, la médaille du jubilé d’or qu’il a reçue en 2002 et la médaille du jubilé de diamant décernée en 2012 « sont actuellement en cours d’examen ».

PM : REGARDER « TRÈS ATTENTIVEMENT » LES DOSSIERS

L’invitation désormais tristement célèbre de Hunka et les retombées historiques à la Chambre des communes ont renouvelé l’examen minutieux du Canada autorisant les anciens combattants de l’ère nazie à venir au Canada après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a suscité de nouveaux appels à la publication de documents connexes, y compris une version non expurgée. du rapport final de la Commission d’enquête Deschênes sur les criminels de guerre.

Achevée en 1986, un an avant la nomination par décret de Savaryn, l’enquête a porté sur plus de 800 cas de personnes accusées d’avoir commis des crimes de guerre et soupçonnées de s’être enfuies au Canada.

Une grande partie des conclusions de l’enquête et du rapport final restent expurgés. Cependant, parmi les conclusions rendues publiques, selon La Presse canadienne, des centaines de membres de la division Waffen-SS Galicia vivaient au Canada au milieu des années 1980. Le juge Jules Deschênes, qui a supervisé la commission, avait déclaré à l’époque que l’appartenance à la division ne constituait pas en soi un crime de guerre.

Aujourd’hui, les groupes de défense juifs affirment que ces récents exemples qui ont fait la une des journaux internationaux renforcent leur argument en faveur de la nécessité de desceller les documents liés à l’Holocauste.

« Nous devrions dire la vérité sur notre propre histoire. Si nous ne tirons pas les leçons du passé de ce qui s’est passé, nous serons condamnés à le répéter », a déclaré Michael Mostyn, PDG de B’nai Brith Canada, à CTV News. « Et aucun d’entre nous ne veut voir cela au Canada. »

Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral ne s’est pas engagé à desceller les dossiers de la Commission Deschênes, et les députés ne savent pas si c’est la bonne chose à faire.

« Nous avons veillé à ce que de hauts fonctionnaires examinent la question très attentivement, notamment en fouillant dans les archives, et qu’ils fassent des recommandations aux ministres concernés », a déclaré mercredi le Premier ministre Justin Trudeau.

«Nous avons adopté la position selon laquelle la transparence est la bonne voie à suivre», a déclaré mercredi le chef du NPD, Jagmeet Singh, aux journalistes sur la Colline. « Compte tenu de cela, et étant donné que c’est une demande de longue date… nous avons soutenu l’idée de rendre cela ouvert. »

« C’est quelque chose que nous devons absolument examiner, mais nous devons également examiner la question de savoir ce que sont ces expurgations… Je sais que cela pourrait faire mal à beaucoup de gens », a déclaré le député libéral Anthony Housefather, affirmant qu’il était sûr beaucoup de documents pourraient ne pas être expurgés, mais jusqu’à ce que l’on sache exactement ce qui se cache derrière les sections noircies, il ne peut pas plaider pour que tout soit publié.

« J’en ai parlé à des collègues, c’est juste quelque chose dont nous devons nous assurer que nous trouvons un consensus avec toutes ces communautés », a déclaré Housefather.

Le député conservateur Gerard Deltell a déclaré qu’il pensait que les députés devaient tirer les leçons de ce qui s’est passé à la Chambre suite à la grave erreur de l’ancien président, mais il ne pense pas que le rapport de la commission et les noms qu’il contient devraient être réexaminés.

« Pour le moment, je ne suis pas là… Je ne pense pas que nous devons revoir… l’histoire est l’histoire », a déclaré Deltell, tout en réfléchissant à l’impact personnel que le moment de Hunka à la Chambre a eu sur lui.

« Mon père était un vétéran, il est décédé il y a quelques mois, mais je ne peux pas imaginer quelle aurait été sa réaction, vous savez, en regardant son fils donner une ovation debout à un nazi. Il a combattu les nazis. »



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver, Rachel Hanes et Spencer Van Dyk de CTV News