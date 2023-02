Le bureau de George Santos vandalisé avec des graffitis, selon la police

Le bureau de district de New York du représentant américain George Santos a été vandalisé avec des graffitis épelant une série trilingue de vulgarités contre le membre du Congrès républicain assiégé, a déclaré la police à CNBC vendredi.

La police a reçu un appel vendredi matin après que les mots “Santos est”, suivis des mots grec, mandarin et espagnol pour un juron scatalogical, ont été retrouvés écrits sur le bureau du législateur de la région du Queens dans de la peinture en aérosol dorée, a déclaré un porte-parole du NYPD.

Il n’était pas immédiatement clair si la police avait identifié des suspects dans l’incident, qui se serait produit entre 17 h HE jeudi et 8 h 30 HE vendredi.

“Cet acte de comportement lâche est plus qu’inacceptable et compromet la sécurité de mon personnel ainsi que de mes électeurs”, a déclaré Santos dans un communiqué envoyé par son bureau.

“Mon personnel ne devrait jamais avoir à s’inquiéter d’entrer sur le lieu de travail, ni les électeurs qui ont besoin d’une aide fédérale. Un rapport a été déposé auprès du NYPD 111th Precinct, et j’encourage toute personne susceptible d’avoir des informations à les contacter directement”, a-t-il déclaré. “Je tiens à remercier personnellement le NYPD pour son engagement envers la sécurité publique et pour assurer la sécurité de mon personnel de district.”

L’incident survient alors que le bref séjour de Santos au Congrès a été en proie à un torrent de critiques bipartites entourant ses mensonges sur la campagne électorale au sujet de sa vie personnelle et de son éducation, ainsi qu’une longue liste d’autres scandales.

Le législateur de première année a promis de remplir son mandat complet de deux ans, mais a déclaré cette semaine qu’il ne siégerait à aucun comité de la Chambre tant que les nombreuses enquêtes sur sa campagne et ses finances ne seraient pas terminées.